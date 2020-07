Evropa bo imela svojo zdravstveno organizacijo

EU mora imeti močnejšo vlogo na področju zdravja

Evropski poslanci so 10. julija potrdili resolucijo o prihodnji strategiji Evropske unije na področju javnega zdravja po pandemiji novega koronavirusa, v kateri so poudarili, da mora imeti EU močnejšo vlogo na področju zdravja. Zavzeli so se za ustanovitev evropske zdravstvene unije. Resolucija je bila sprejeta s 526 glasovi za, 105 proti in 50 vzdržanimi.

Poslanci poudarjajo, da se je iz krize zaradi pandemije, treba nekaj naučiti in vzpostaviti močnejše sodelovanje na področju zdravstva z ustanovitvijo evropske zdravstvene unije. Ta bi morala vključevati skupne minimalne standarde za kakovostno zdravstveno varstvo, ki bodo temeljili na stresnih testih zdravstvenih sistemov držav. Tako bi se lahko prepričali, ali so sistemi pripravljeni na morebiten nov izbruh novega koronavirusa.

Resolucija poziva tudi k hitremu oblikovanju evropskega mehanizma za odziv na področju zdravja, ki bi z boljšim usklajevanjem ter upravljanjem rezerv zdravil in medicinske opreme zagotovil hiter odziv na vse vrste zdravstvenih kriz. Naslednja farmacevtska strategija EU mora vsebovati ukrepe za večjo dostopnost osnovnih zdravil v Evropi. Za zagotovitev cenovno dostopnih zdravil je treba vzpostavitvi raznolike dobavne verige.

V resoluciji parlament zahteva tudi ustanovitev namenskega sklada EU za izboljšanje bolnišnične infrastrukture in zdravstvenih storitev.

Poslanci so močno pozdravili nov program EU4Health v vrednosti 9,4 milijarde evrov, ki ga je maja predlagala Evropska komisija. Prepričani so, da so potrebne dolgoročne naložbe in zaveze za zdravstvene sisteme. V resoluciji parlament zahteva tudi ustanovitev namenskega sklada EU za izboljšanje bolnišnične infrastrukture in zdravstvenih storitev. Poleg tega je treba okrepiti vlogo evropskih zdravstvenih agencij in skupne zdravstvene raziskave.

Za javno zdravje in zdravstvene sisteme so sicer odgovorne predvsem države članice, a ima tudi EU pomembno vlogo pri izboljševanju javnega zdravja, preprečevanju in obvladovanju bolezni, blažitvi virov nevarnosti za zdravje ljudi in usklajevanju zdravstvenih strategij med državami članicami.