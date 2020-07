Skromna zasedenost hotelov

Ljubljana

© Wikipedia

Medtem ko so nekateri hoteli v Ljubljani po epidemiji novega koronavirusa še vedno zaprti, v drugih sprejemajo goste, a je zasedenost nizka. Tudi pri ljubljanskih hotelirjih so prebivalci Slovenije že koristili od države prejete turistične bone, a je tega zelo malo.

Ljubljanski hotel Radisson Blu Plaza je vrata odprl 1. junija, trenutna zasedenost pa je med 20 in 50 odstotki. V preteklem mesecu je bilo največ gostov iz Nemčije, Avstrije ter Slovenije. Pri poslovanju sledijo smernicam Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ter smernicam in navodilom skupine Radisson.

Tudi M Hotel je vrata odprl 1. junija in je bil v šestem letošnjem mesecu 13-odstotno zaseden. "Večina gostov je bila tujcev, ki so tu poslovno, nekaj malega pa je tudi tranzitnih gostov, ki v Ljubljani prenočijo na poti na morje," so zapisali.

S turistični boni je bilo pri njih opravljenih nekaj rezervacij in plačil, a le v delnih zneskih. Ljubljanskih hotelov ti boni na žalost ne bodo rešili, saj je več kot 95 odstotkov njihovih gostov tujcev.

M Hotel sicer obratuje normalno, čeprav z zelo omejenim številom zaposlenih. "Poskušamo ohranjati vsa delovna mesta, tako da za zaposlene koristimo čakanje na delo in skrajšan delovnik," so navedli.

Nekateri ljubljanski hoteli, denimo Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, so še vedno zaprti.

Gostom nudijo le postrežen zajtrk, kosila in večerje pa pripravljajo le ob vnaprej napovedanih skupinah. Povečali so pogostost čiščenja bolj izpostavljenih točk, kot so dvigala, restavracija in recepcija. Goste tudi spodbujajo, naj jim svoje podatke sporočijo vnaprej, saj je tako postopek prijave v hotelu občutno hitrejši in se manj časa zadržujejo v recepciji. "

Hoteli po vsej Sloveniji so morali zaradi epidemije sredi marca zapreti vrata. Manjši so lahko goste ponovno začeli sprejemati sredi maja, večji pa v začetku junija. A so številni opozarjali, da bo za odpiranje ključno predvsem število gostov. Nekateri ljubljanski hoteli, denimo Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, so še vedno zaprti. Nekateri manjši hoteli bi lahko po oceni strokovnjakov ostali zaprti do konca leta.

Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije Gregor Jamnik je v začetku julija ocenil, da bo turistična panoga rezultate iz leta 2019 dosegla šele leta 2024. Dokaj normalno naj bi hoteli začeli ponovno poslovati šele v drugi polovici prihodnjega leta, pa še to le v primeru vzpostavljenih letalskih povezav.

Medtem ko bodo zlasti hotelom na Obali in v zdraviliških krajih v veliko pomoč turistični boni, pa bodo predvidoma povsem na repu pri koriščenju mestni hoteli, kot so tisti v Ljubljani in Mariboru, ter hoteli v izrazito mednarodnih turističnih destinacijah, kot sta Bled in Postojna.