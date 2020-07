Akcija za ponovno uporabo rabljenih izdelkov

Mariborski inštitut Wcycle v sklopu evropskega projekta Urbana zemljina za hrano, za občane pripravlja zanimiv in poučen izziv

© pxhere.com

Mariborski inštitut Wcycle v sklopu evropskega projekta Urbana zemljina za hrano, za občane pripravlja zanimiv in poučen izziv. V zameno za stvari, ki jih sami ne uporabljajo več, bodo prejeli zemljino, ki jo lahko uporabijo na svojem vrtu ali lončnicah. Ključen izziv evropsko sofinanciranega projekta namreč predstavlja predelava bioloških odpadkov v zemljino za uporabo na vrtovih in zelenih površinah.

Z akcijo želijo spodbuditi občane, da knjige, male gospodinjske aparate, manjše kosovne predmete kot so nočne omarice, stoli, blazine, stenske ure in podobno, prinesejo v Cafe Bianco na Pobrežju. Tam bodo ta teden od ponedeljka do četrtka med 10. in 18. uro v zameno za odslužen, a še zmeraj uporaben izdelek, prejeli zemljino.

Če občani nimajo svojega vrta in torej zemljine ne potrebujejo, jih bodo za njihova prizadevanja čim več še uporabnih stvari vrniti v ponovno uporabo nagradili z brezplačno kavo v lončku za večkratno uporabo.

Ključen izziv evropsko sofinanciranega projekta namreč predstavlja predelava bioloških odpadkov v zemljino za uporabo na vrtovih in zelenih površinah.

Stvari, ki jih bodo prinesli, bodo veseli tudi v Društvu Aktiviraj se, ki v mestu na dveh lokacijah, in sicer na Partizanski in Gosposki ulici, že ponuja rabljene, a še uporabne, nekoliko predelane zanimive predmete.

Ob tem so za najmlajše v omenjenem času pripravili vodene kreativne delavnice, na katerih si bodo lahko izdelali lasten zeliščni lonček ali eko denarnico iz odpadnega tetrapaka.

V inštitutu Wcycle ob tem poudarjajo, da je v obdobju epidemije količina odpadkov naraščala, ljudje pa so se, kot kažejo tudi svetovne raziskave, znova začeli zatekati k enkratni uporabi predvsem plastičnih izdelkov. Prav zato je Greenpeace pred dnevi objavil pismo več kot sto strokovnjakov iz 18 držav, ki so opozorili, da plastični pripomočki niso nujno varnejši.

V reviji The New England Journal of Medicine je bila aprila objavljena raziskava, ki je primerjala obstojnost novega koronavirusa v zraku in na različnih podlagah z virusom SARS-CoV-1, ki je novemu najbolj podoben. Ugotovili so, da novi koronavirus do tri ure zdrži v zraku oziroma v aerosolih, do štiri ure na bakru, do 24 ur na papirju in do dva oziroma tri dni na plastiki in nerjavečem jeklu.