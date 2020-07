Državna posojila za Pearl Jam in Guns N' Roses

Številnim ameriškim glasbenikom v času ukrepov za zajezitev novega koronavirusa na pomoč priskočile zvezne države

Guns N' Roses

Zaradi odpovedi koncertov in turnej v času epidemije novega koronavirusa so številnim ameriškim glasbenikom na pomoč priskočile zvezne države. Po pisanju ameriške revije Rolling Stone so med prejemniki državnih posojil tudi priznane skupine, kot so Eagles, Pearl Jam, Guns N' Roses, Green Day in Nickelback.

Tako so skupine Eagles, Pearl Jam, Guns N' Roses in Green Day prejele pomoč iz sklada zase in podporno osebje ter odložene turneje. Finančna pomoč je del vladnega programa, s katerim želijo sicer pomagati malemu gospodarstvu. Tako se je več kot 50 glasbenikov oziroma skupin pridružilo manjšim podjetjem, kot so restavracije, bari in gradbene firme, piše Rolling Stone.

Največja posojila so prejeli Eagles, Pearl Jam in Disturbed, ki so si od države sposodili med 350.000 in milijonom dolarjev, večina drugih glasbenikov se je odločila za posojila v višini med 150.000 in 350.000 dolarjev.

Kot še navaja Rolling Stone, sredstva večinoma niso pridobile same skupine, ampak organizacije, ki pripravljajo njihove turneje. Tako bo denimo posojilo skupine Eagles pomagalo ohraniti okoli 50 zaposlitev.

