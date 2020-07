Janša se je iz fanatičnega partijca sprevrgel v ekstremnega rasista

Obsodba izjave predsednika vlade RS Janeza Janše o razlogih za genocid v Srebrenici

Kot predsednik nekdanjega Sarajevskega komiteja in organizator humanitarne pomoči Mednarodnega PEN-a za begunce iz nekdanje Jugoslavije in pisatelje v obleganem Sarajevu v letih 1991–95 najostreje obsojam zgodovinsko zgrešeno, neetično, cinično in politikantsko izjavo Janeza Janše, predsednika vlade RS, o razlogih tragičnega genocida v Srebrenici.

Janša očitno govori o sebi, saj je sam najbolj tipičen primer obrata vzhodnoevropskega komunizma v destruktivni nacionalizem: iz oportunističnega karierista, fanatičnega partijca in zagrizenega učitelja predvojaške vzgoje se je sprevrgel v ekstremnega rasista.

Boris A. Novak,

podpredsednik Mednarodnega PEN-a

Ljubljana, 12. julija 2020