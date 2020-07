Na Poljskem zmagal homofobni predsedniški kandidat Duda

V drugem krogu je z majhno prednostjo zmagal dosedanji predsednik Andrzej Duda

V drugem krogu predsedniških volitev na Poljskem je z majhno prednostjo zmagal dosedanji predsednik Andrzej Duda. Državna volilna komisija je danes sporočila, da je po 99,8 odstotka preštetih glasovnic prejel 51,2 odstotka glasov, župana Varšave Rafala Trzaskowskega pa je podprlo 48,8 odstotka volivcev. Volilna udeležba je bila zelo visoka in sicer kar 68,1 odstotna.

Duda se je po volitvah v nedeljo zvečer, ko so izidi vzporednih volitev nakazali njegovo zmago, zahvalil vsem Poljakom za udeležbo v drugem krogu predsedniških volitev, še posebej tistim, ki so ga podprli. Zagotovil je, da bo sodeloval z vlado pri vodenju Poljske iz krize, ki jo je povzročila epidemija novega koronavirusa ter da bo predsedniška palača ostala odprta za ljudi različnih pogledov in prepričanj.

Poljaki so odločali med dvema vizijama za prihodnost Poljske - Dudo, ki se ima za branika konservativnih družinskih vrednot ter zagovornikom liberalne politike Trzaskowskim.

Tokratne volitve so bile nov obračun med kandidatom vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) in opozicijske Državljanske platforme (PO), kar je stalnica v poljski politiki že od leta 2005.

Duda se je med kampanjo razglašal za branika konservativnih družinskih vrednot, liberalni slog življenja, vključno s pravicami skupnosti LGBT, je označeval za tujega v poljski kulturi. Glede zunanje politike želi Duda ohraniti tesen odnos z ZDA. Tik pred prvim krogom volitev je obiskal ameriškega kolega Donalda Trumpa.

Duda je bil zelo kritičen do Trzaskowskega in je opozarjal, da bi njegova zmaga pomenila blokado za državo v času, ko Poljska potrebuje enotnost po koronavirusni krizi. Trzaskowski je med kampanjo poudarjal, da Poljska potrebuje neodvisnega predsednika. Dudi se namreč vztrajno očita, da samo izpolnjuje navodila vladajoče PiS in njenega predsednika Jaroslawa Kaczynskega.

