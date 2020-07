Trump: »Zid so postavili zato, da me očrnijo«

Donald Trump je v nedeljo kritiziral zasebni zid na meji z Mehiko, ki so ga postavili njegovi podporniki, vendar po nekaj mesecih že razpada

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo kritiziral zasebni zid na meji z Mehiko, ki so ga postavili njegovi podporniki, vendar po nekaj mesecih že razpada. Trumpovi podporniki so se organizirali v podjetje "Mi zidamo zid" in za gradnjo zbrali več kot 25 milijonov dolarjev. Začeli so decembra leta 2018, ko kongresni demokrati niso dovolili zvezne proračunske porabe za Trumpov zid, ki ga je napovedoval že v času kampanje 2016. "Ta zid so postavili samo zato, da me očrnijo", je tvitnil Trump.

V podjetju sta nekdanji Trumpov politični strateg Steve Bannon in republikanski kandidat za zveznega senatorja iz Kansasa Kris Kobach. Za gradnjo zidu so najeli podjetje iz Severne Dakote Fisher Industries, ki je že dobilo pogodbo za nadaljevanje zidu od zvezne vlade v vrednosti 1,3 milijarde dolarjev, in sicer za gradnjo še 68 kilometrov zidu oziroma ograje v Arizoni.

Pet kilometrov jeklenih stebrov, ki so jih postavili kakšnih deset metrov stran od reke Rio Grande v Teksasu, zaradi erozije že pada v vodo. Tommy Fisher, glavni izvršni direktor podjetja Fisher Industries je odgovoril, da je nekdo predsedniku dal napačne informacije.

Priznal je, da je bilo nekaj erozije zaradi dežja in naravnega toka reke, večina zidu pa naj bi bila nedotaknjena. Strokovnjaki in okoliški prebivalci so opozarjali, da naj se ne gradi tako blizu reke, ker bo erozija zid, ki je v bistvu ograja, uničila.

