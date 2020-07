10 milijonov otrok se po pandemiji morda ne bo vrnilo v šole

Britanska humanitarna organizacija Save the Children je opozorila, da je pandemija povzročila globalno krizo izobraževanja

V poročilu, objavljenem 13. julija, je britanska humanitarna organizacija Save the Children opozorila, da je pandemija novega koronavirusa povzročila globalno krizo izobraževanja. Okoli deset milijonov otrok se po pandemiji morda nikoli več ne bo vrnilo v šole, zato organizacija poziva vlade in zasebne donatorje, naj okrepijo financiranje izobraževanja, da se bodo otroci lahko vrnili v šole, ko bo to mogoče, do takrat pa bi izobraževanje potekalo na daljavo.

Na svoji spletni strani organizacija navaja, da po podatkih Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa 1,6 milijarde otrok in mladih po svetu aprila ni hodilo v šole in na fakultete. To je skoraj 90 odstotkov učencev in študentov.

"Prvič v zgodovini človeštva je bilo izobraževanje prekinjeno po vsem svetu za celo generacijo otrok," piše v poročilu.

Save the Children ob tem opozarja, da bi zaradi gospodarskih posledic pandemije lahko v revščino zdrsnilo še 90 do 117 milijonov otrok, kar bo vplivalo na nadaljevanje njihovega izobraževanja. V 12 državah je tveganje, da se otroci nikoli več ne bodo vrnili v šolske klopi, zelo veliko, v še 28 državah pa veliko ali zmerno.

Tako bi bili številni mladi prisiljeni delati, da bi pomagali vzdrževati družine. Pod večjim pritiskom so dekleta, ki bi jih lahko marsikje prisilili v poroke ali bi med prekinitvijo šolanja zanosila. Zaradi tega bi lahko šolanje za vedno opustilo 9,7 milijona otrok in mladih.

Vodja organizacije Inger Ashing je ob tem pozvala države k hitremu ukrepanju. "Vlade bi morale povečati financiranje izobraževanja, a se je namesto tega povečalo tveganje za nove proračunske reze, kar bo vodilo v dramatičen porast neenakosti med revnimi in bogatimi, deklicami in dečki," je dejala. Organizacija ocenjuje, da bi lahko revnejše države zaradi gospodarske krize zmanjšale proračunske izdatke za izobraževanje za skupno 77 milijard dolarjev v prihodnjih 18 mesecih.

