VIDEO + FOTO: Pahor položil venec tudi na bazoviško fojbo

Pahor in Mattarella položila venca k obeležjem v Bazovici

Pahor in Mattarella v Bazovici med polaganjem vencem bazoviškim junakom

© Borut Krajnc

Predsednika Slovenije in Italije, Borut Pahor in Sergio Mattarella, sta danes pri Bazovici položila venca k spominskemu obeležju na bazoviški fojbi, zatem pa še k spomeniku bazoviškim junakom. Ob poklonu pred obema spominskima obeležjema sta se predsednika obeh držav prijela za roke.

gSnApgfxW_M

Pred poklonom slovenskega predsednika pri bazoviški fojbi so se na mejnem prehodu Fernetiči zbrali protestniki, ki temu obisku nasprotujejo. Po ocenah slovenskih novinarjev jih je bilo okoli 150. Nosili so tudi transparente, med drugim z napisom Izdajalec.

V Trstu bo ob navzočnosti obeh predsednikov in več ministrov obeh držav danes, ob stoti obletnici požiga Narodnega doma, podpisan dokument, s katerim bo ta znova formalno prešel v last slovenske manjšine. Sam proces vračanja bo po pričakovanjih trajal več let. Vrnitev Narodnega doma slovenska stran označuje za simbolno dejanje sprave v evropskem duhu, pomembno za prihodnje odnose med Slovenijo in Italijo.

klyVeNoWtlo

Pahor in Mattarella bosta sicer danes Narodni dom tudi skupaj obiskala in se vpisala v zlato knjigo. Tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ki je bil kot otrok priča požaru, pa bosta izročila najvišji državni odlikovanji obeh držav.

V Drevoredu XX. septembra v Trstu so se po pisanju Primorskega dnevnika zbrali pripadniki skrajno desničarskega gibanja CasaPound, ki vrnitvi Narodnega doma nasprotujejo. Trg Edinost v Trstu je iz varnostnih razlogov zaprt za javnost. Ob Narodnem domu so po navedbah posebne poročevalke STA v Trstu varnostne ograje ter okrepljena prisotnost policije.

Pahor in Mattarella v Bazovici

© Borut Krajnc

Danes ob 18. uri je bil v parku Zvezda (Kongresni trg) v Ljubljani javni protest z imenom Oprosti, Primorska!, s katerim so se udeleženci v imenu predsednika republike opravičili Primorcem in tržaškim Slovencem, ki jih je današnje Pahorjevo dejanje "lažne hlapčevske sprave" prizadelo.