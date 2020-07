RTV prosi sindikate za podporo: »Novi zakoni bodo imeli posledice za vse slovenske medije«

Sindikati RTV Slovenija sindikalne centrale prosijo za podporo javni televiziji

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija

© Uroš Abram

Reprezentativni sindikati, ki zastopajo zaposlene na RTV Slovenija, so ob predlogu sprememb medijske zakonodaje na devet sindikalnih central v državi naslovili poziv za podporo javni radioteleviziji. Kot opozarjajo, bi predlogi, ki so v kratki javni razpravi, krepko posegli v ustroj in financiranje RTV, zato si prizadevajo za njihov umik oz. ustavitev obravnave.

Predsedniki treh sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so v sporočilu za javnost spomnili, da je ministrstvo za kulturo v četrtek objavilo sveženj treh medijskih zakonov - novelo zakona o medijih, novelo zakona o RTVS ter novelo zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Predlogi, ki sicer niso koalicijsko usklajeni, so za pet delovnih dni v javni razpravi, ki se izteče v sredo.

Po mnenju sindikatov RTVS bodo vsi trije zakoni, če bodo takšni sprejeti v DZ, krepko posegli v dosedanji ustroj in financiranje RTVS, zagotovo pa bodo imeli tudi širše posledice za vse slovenske medije.

Izpostavili so pomembne spremembe, ki jih predvideva novela zakona o RTVS. Med drugim bi se RTV prispevek delil tudi za druge namene, in sicer za financiranje in uresničevanje javnega interesa na področju medijev v višini petih odstotkov prispevka, ki ga RTVS zbere za ustvarjanje javnih radijskih in televizijskih programov, ter za financiranje STA v višini treh odstotkov prispevka. Slednje po njihovih ocenah pomeni prvi korak v združevanju javne RTVS s STA.

Izpostavili so še izločitev dejavnosti oddajnikov in zvez iz RTVS, ki bi jo preoblikovali v gospodarsko družbo z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti RS. "Prve ocene finančnih učinkov kažejo, da bi zaradi predlaganih zakonskih sprememb javna RTVS ostala letno brez okoli 14 milijonov evrov, kar pomeni, da bi še bolj kot do zdaj trpelo ustvarjanje radijskih in televizijskih programov in s tem izvajanje javne službe, ki jo RTV Slovenija danes izvaja na podlagi veljavnega zakona o RTVS," so opozorili v sindikatih RTVS.

"Prve ocene finančnih učinkov kažejo, da bi zaradi predlaganih zakonskih sprememb javna RTVS ostala letno brez okoli 14 milijonov evrov, kar pomeni, da bi še bolj kot do zdaj trpelo ustvarjanje radijskih in televizijskih programov in s tem izvajanje javne službe, ki jo RTV Slovenija danes izvaja na podlagi veljavnega zakona o RTVS."

RTVS namreč po njihovih navedbah že v tem trenutku potrebuje dodatnih osem milijonov evrov za normalno delovanje, "saj vlada po podpisu aneksa o dvigu plač v javnem sektorju RTVS kljub zagotovilu v sporazumu o razreševanju stavkovnih zahtev ni zagotovila dodatnih sredstev za stroške dela". Predlog novega zakona, ki RTVS še dodatno jemlje denar, pa po njihovi oceni pomeni, da bi brez dela ostalo 400 sodelavk in sodelavcev.

V sindikalnih vrstah se bojijo, da bodo predlaganim zakonskim spremembam sledile dodatne spremembe, "katerih cilj je združitev javne RTVS s STA, dodatno finančno siromašenje obeh ustanov ter postopna izguba avtonomnosti in neodvisnosti obeh ustanov". "To bo razkroj javne RTV, kot jo poznamo danes, kot javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena," opozarjajo.

Ker so zaradi predloga sprememb medijske zakonodaje izjemno zaskrbljeni, so se obrnili na vse sindikalne centrale v državi in jih prosili za podporo v prizadevanjih, da se obravnava svežnja medijske zakonodaje nemudoma ustavi in umakne, še preden pride v zakonodajni postopek. Šele nato je po njihovem prepričanju možna celovita razprava o morebitnih spremembah, ki so potrebne pri delovanju RTVS. Razprava naj, kot pozivajo, vključi vse deležnike, ki jih spremembe zadevajo, vključno s sindikati, strokovno in laično javnostjo.

"To bo razkroj javne RTV, kot jo poznamo danes, kot javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena."

"Nujno je potrebnega dovolj časa za javno razpravo, ki bi omogočila, da bodo rešitve premišljene in da bodo omogočile nadaljnje delovanje in razvoj RTVS kot izvajalca javne službe," so še navedli.