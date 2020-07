WHO: »V bližnji prihodnosti ne bo vrnitve v staro normalnost«

"Zaupanje ljudi, ki je najpomembnejša vsebina odziva na zdravstveno krizo, medtem spodkopavajo protislovna sporočila voditeljev," opozarja generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO)

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus med včerajšnjim nastopom

© YouTube / WHO

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila, da se svet v bližnji prihodnosti ne bo vrnil v nekdanjo normalnost, saj gre v pandemiji novega koronavirusa preveč držav v napačno smer. Znova so izpostavili nujnost umivanja rok, spoštovanja priporočene razdalje ter nošenje zaščitnih mask.

Potem ko je WHO v nedeljo poročal o rekordnih 230.000 novih primerih okužbe z novim koronavirusom na svetu, je danes opozoril, da bo pandemija samo še slabša, če se ljudje ne bodo držali temeljnih pravil fizične razdalje, umivanja rok in nošenja zaščitnih mask.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da so države, ki so omilile ukrepe, sedaj priče vnovičnemu porastu okužb, ker niso sledile dokazanim metodam za zmanjšanje tveganj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Virus ostaja sovražnik številka ena, dejanja mnogih vlad in posameznikov pa tega ne odražajo."

"Želim biti odkrit z vami: v bližnji prihodnosti ne bo vrnitve v staro normalnost," je povedal na virtualni novinarski konferenci. Poudaril je, da je preveč držav krenilo v napačno smer.

"Virus ostaja sovražnik številka ena, dejanja mnogih vlad in posameznikov pa tega ne odražajo," je dejal.

Zaupanje ljudi, ki je najpomembnejša vsebina odziva na zdravstveno krizo, medtem spodkopavajo protislovna sporočila voditeljev, je opozoril.

Znova je pozval vlade k jasnemu komuniciranju s prebivalci in k oblikovanju globalne strategije boja proti covidu-19. Prebivalce pa je pozval k spoštovanju omejitev, kot so priporočena razdalja, umivanje rok ter nošenje mask, v primeru bolezni pa izolacija.

Če teh osnovnih načel ne bomo spoštovali, lahko pandemija gre samo v eni smeri - vse slabše bo, je opozoril.

IJlt5cRB52I

Covid-19 je doslej na svetu zahteval skoraj 570.000 življenj, okužb je bilo potrjenih več kot 12,9 milijona.

Po besedah Tedrosa je žarišče virusa še vedno na ameriškem kontinentu, kjer so doslej potrdili več kot 50 odstotkov vseh okužb na svetu.