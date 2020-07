Evropsko združenje Pahorju, Janši in Zorčiču: »Zaskrbljeni smo zaradi predlaganih sprememb«

Evropsko združenje tiskovnih agencij poziva k nesprejetju predlaganih sprememb zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA)

© arhiv Mladine

Evropsko združenje tiskovnih agencij je na predsednike republike, vlade in državnega zbora Boruta Pahorja, Janeza Janšo in Igorja Zorčiča naslovilo pismo, v katerem opozarja na negativne posledice predlaganih sprememb zakona o STA za ugled in posledično poslovanje Slovenske tiskovne agencije (STA). Zato pristojne pozivajo, naj od take namere odstopijo.

Kot so zapisali, so globoko zaskrbljeni zaradi predlaganih sprememb zakona o STA, ki predvidevajo prenos imenovanja štirih od petih nadzornikov STA z državnega zbora na vlado, spremembe financiranja agencije ter spremembe določil, ki urejajo imenovanje odgovornega urednika in razrešitev direktorja STA.

"STA je že dolga leta članica EANE in njena neodvisnost doslej ni bila nikoli pod vprašajem. Predlagane spremembe pa bi to percepcijo lahko bistveno spremenile," so opozorili v pismu, ki sta ga v imenu združenja podpisala predsednik združenja in direktor nemške tiskovne agencije dpa Peter Kropsch ter generalni sekretar EANE Alexandru Giboi.

"Stopnja neodvisnosti je zelo povezana s tem, ali jih mednarodna medijska scena dojema kot vir nepristranskega poročanja."

Kot so navedli, so nacionalne tiskovne agencije, kot je STA, že desetletja del mreže, v kateri poteka izmenjava mednarodnih novic, in predstavljajo pomemben glas svojih držav v svetu. Ob tem pa poudarjajo, da je neodvisnost temelj, iz katerega izhaja ugled agencije. "Stopnja neodvisnosti je zelo povezana s tem, ali jih mednarodna medijska scena dojema kot vir nepristranskega poročanja," so navedli.

Hkrati ugotavljajo, da je neodvisnost tiskovnih agencij v veliki meri odvisna od lastniške strukture in predpisov, ki urejajo njihovo delovanje. Za agencije, ki so v lasti države oziroma je država njihova ustanoviteljica, se kaže, da je njihova neodvisnost največja, ko njene upravljavske strukture imenuje parlament. "In ocenjujemo, da je temu tako tudi v primeru STA," so navedli.

Zato EANA poziva pristojne, da se vzdržijo namer po spreminjanju zakonodajnega okvirja, ki določa upravljanje STA, saj bi lahko imele zakonodajne spremembe posledice za ugled in poslovanje STA.

Ministrstvo za kulturo je namreč minuli teden v nekajdnevno javno obravnavo poslalo predlog novele zakona o STA, ki med drugim predvideva, da bi štiri od petih nadzornike STA, ki jih zdaj imenuje DZ z absolutno večino, po novem imenovala kar vlada. Namesto proračunskih sredstev pa bi STA javno službo financirala iz dela prispevka za RTV. V predlagani noveli tudi ni več določbe, po kateri STA ne sme, dejansko ali pravno, postati odvisna od katerekoli ideološke, politične ali ekonomske skupine. V prehodni določbi tudi piše, da bo vlada imenovala nove člane nadzornega sveta že v 15 dneh od uveljavitve tega zakona.

Evropsko združenje tiskovnih agencij združuje 32 evropskih tiskovnih agencij, ki so bile tudi naslovnice pisma.