Združeni narodi: »Zaradi koronavirusa bo na svetu še več lačnih«

Zaradi koronavirusne krize bi lahko zaradi lakote trpelo dodatnih 83 do 132 milijonov ljudi.

Na svetu je lačnih skoraj devet odstotkov prebivalstva, število lačnih pa bo verjetno tudi zaradi pandemija koronavirusa še naraslo, opozarjajo Združeni narodi v objavljenem poročilu. Po desetletjih upadanja števila lačnih je to v porastu od leta 2014, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi upočasnitve gospodarstva in podnebnih sprememb je vse več ljudi lačnih. Medtem pa ostaja s hranljiva hrana predraga za številne, kar obenem vodi v podhranjenost na eni strani in na drugi v debelost pri odraslih in otrocih.

Zaradi koronavirusne krize bi lahko zaradi lakote trpelo dodatnih 83 do 132 milijonov ljudi. Dodatno so razmere poslabšali roji kobilic v Afriki.

"Po desetletjih upadanja število ljudi, ki trpijo zaradi lakote, počasi narašča od leta 2014," piše v letnem poročilu ZN o stanju prehranske varnosti v svetu.

Poleg zagotavljanja zadostne količine hrane mora biti ta tudi hranljiva, poudarjajo v študiji. Slaba prehrana ima namreč lahko hude zdravstvene posledice.

Skoraj 690 milijonov ljudi, kar je 8,9 odstotka prebivalstva, je lačnih, ugotavljajo ZN. Število se je povečalo za skoraj deset milijonov samo v enem letu in za 60 milijonov v zadnjih petih letih.

Združeni narodi so si sicer postavili za cilj, da do leta 2030 izkoreninijo lakoto. A naj bi bilo do takrat po ocenah lačnih 890 milijonov ljudi oz. 9,8 odstotka prebivalstva.

Do leta 2030 bi lahko bila lačna četrtina prebivalstva v Afriki, ta delež je sedaj 19,1 odstotka, kar je že tako dvakrat več od svetovnega povprečja. V Aziji pa se je od leta 2015 število lačnih zmanjšalo za osem milijonov, vendar imajo na celini vseeno polovico vseh lačnih ljudi na svetu.

Poročilo je skupaj sestavilo pet agencij ZN, med njimi Organizacija ZN za hrano in kmetijstvo (FAO), Sklad ZN za otroke (Unicef) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

Lani so sicer ocenili, da je lačnih več kot 820 milijonov ljudi, sedaj pa so preračunali oceno glede na nove podatke iz Kitajske za pretekla leta.

