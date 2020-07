80. obletnica rojstva: Lennonov kip se vrača domov

Kiparka Laura Lian, ki je pred časom ustvarila okoli 180 centimetrov velik kip glasbenika, je ob jubileju predlagala, da bi ga poslali na turnejo po okolici liverpoolske četrti Merseyside, kjer se je Lennon rodil

Kip Johna Lennona

Oktobra bo minilo 80 let od rojstva legendarnega glasbenika Johna Lennona. Kiparka Laura Lian, ki je pred časom ustvarila okoli 180 centimetrov velik kip glasbenika, je ob jubileju predlagala, da bi ga poslali na turnejo po okolici liverpoolske četrti Merseyside, kjer se je Lennon rodil. Laura Lian, ki je ustvarila že skulpturi Bernieja Ecclestona in Billa Wymana, je Lennonov kip začela ustvarjati pred dvema letoma, zdaj pa je na ogled v londonskem Hard Rock Cafeju.

Umetnica si želi, da bi v letošnjem letu, ko mineva 80 let od Lennonovega rojstva, decembra pa tudi 40 let od njegove smrti, kip v spomin na glasbenika predstavila na razstavni turneji, ki bi se začela 21. septembra, na mednarodni dan miru, prav v Merseysidu, v naslednjih dveh letih pa bi zaokrožil po liverpoolskih četrtih.

Ob razgrnitvi ideje je kiparka spomnila, da je Lennon njeno generacijo v času protestov proti vojni v Vietnamu in grožnjami z jedrsko vojno navdihoval s tem, ko je razglašal pravico do miru za vsakogar. V času pandemije se ji zdi na mestu, da se ob 80. obletnici rojstva glasbenika v njegov rojstni kraj vrne vsaj kip.

John Lennon je bil rojen 9. oktobra 1940. Leta 1960 sta s Paulom McCartneyjem ustanovila skupino The Beatles, ki je zaznamovala 60. leta prejšnjega stoletja in prodala več kot milijardo plošč po svetu. Po razpadu skupine je nadaljeval samostojno kariero in med drugim ustvaril mirovniško himno Imagine. V New Yorku ga je 8. decembra 1980 ustrelil Mark David Chapman.

