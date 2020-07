Prvi doktor znanosti pri nas je bila ženska

Na slovenskih univerzah so pred stotimi leti podelili prvi doktorat znanosti, ki ga je prejela Ana Mayer

Univerza v Ljubljani

© uni-lj.si

Na slovenskih univerzah so pred stotimi leti podelili prvi doktorat znanosti, ki ga je prejela Ana Mayer. Od osamosvojitve dalje so na visokošolskih ustanovah v Sloveniji naziv doktorja znanosti podelili 11.576 osebam, v letu 2019/2020 pa je v doktorske programe vpisanih 3306 študentov, navajajo na Statističnem uradu RS (Sursu).

Doktorji znanosti za univerze predstavljajo temeljni visokokakovosten kader, dejaven tako na pedagoškem kot tudi raziskovalnem področju, za državo pa pomemben dejavnik družbenega, znanstvenega in tehnološkega napredka. S tem so se visokošolske ustanove v Sloveniji uvrstile na zemljevid institucij, ki "podeljujejo najvišji izid javnoveljavnega izobraževanja, doktorat znanosti, ki pomeni vrh izobraževalne piramide," še navajajo na Sursu.

Od leta 1991 dalje so naziv doktorja podelili skupno 11.576 osebam. Leta 2019 je tako v Sloveniji živelo 13.182 doktorjev znanosti, kar je 0,6 odstotka prebivalstva. V 207 občinah je prebival vsaj en doktor znanosti, v 18 občinah pa več kot 100. Največ jih je prebivalo v občini Ljubljana, 5532 ali 42 odstotkov vseh doktorjev znanosti v Sloveniji. Več kot 1000 jih je iz občine Maribor.

Število prebivalcev z doktoratom znanosti se povečuje, v zadnjih petih letih se je v povprečju povečalo za 585 na leto. To pa ne velja za vse starostne skupine, med prebivalci v skupini 25 do 35 let je število v zadnjih dveh letih upadlo.

Od leta 1991 dalje so naziv doktorja podelili skupno 11.576 osebam. Leta 2019 je tako v Sloveniji živelo 13.182 doktorjev znanosti, kar je 0,6 odstotka prebivalstva.

Število novih doktorjev znanosti se je lani v primerjavi z letom 1991 povečalo za trikrat. V letu 2019 je visoko šolstvo tako promoviralo 477 novih doktorjev znanosti, kar je za 78 manj od letnega povprečja po osamosvojitvi. Leto 2016 je bilo rekordno z 912 novimi doktorji. To je bilo sicer tudi zadnje leto, v katerem je bilo še mogoče zaključiti študij po prejšnjih študijskih programih, ki so veljali pred uvedbo bolonjskega sistema, po katerem je od njegove uvedbe do zdaj doktorsko izobraževanje uspešno zaključilo skupno 3476 študentov.

Čeprav število novih doktorjev znanosti od leta 2017 naprej upada, se delež tujih študentov med njimi od leta 2012 povečuje in se je v zadnjih treh letih ustalil pri 12 odstotkih. V zadnjih desetih letih je doktorsko izobraževanje v Sloveniji tako zaključilo 589 tujih doktorskih študentov. Lani je v Sloveniji doktoriralo 59 tujih študentov, kar je bilo osmina vseh novih doktorjev znanosti tisto leto, navaja Surs.