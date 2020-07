Spotify odslej tudi v Sloveniji

Spotify ima skupno 286 milijonov poslušalcev in 130 milijonov naročnikov plačljivih storitev

Aplikacija Spotify

© freestocks.org / Flickr

Glasbena platforma Spotify je odslej dostopna tudi v 13 evropskih državah, med katerimi je Slovenija. Skupno je navzoča v 92 državah po svetu. Glasbeni naročniški servis, podoben, kot so Apple Music, Deezer in Google Play, ponuja 50 milijonov skladb, štiri milijarde seznamov predvajanja in lokalizirane funkcije za personalizacijo glasbe.

Poleg Slovenije je platforma od danes navzoča na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Kosovu, Črni gori, Srbiji, Severni Makedoniji, Albaniji, Rusiji, Ukrajini, Moldaviji, Kazahstanu in Belorusiji, so sporočili iz družbe.

Trg, na katerega se je ponudba tokrat razširila, je zelo dovzeten za pretočne vsebine. Predvsem Rusija je eden 20 največjih takšnih trgov na svetu, so pojasnili.

Sedaj bo 250 milijonov poslušalcev na 13 novih trgih lahko odkrivalo glasbo in se povezalo z glasbeniki, ki se jim ponuja nova možnost za promocijo. Pridružili se bodo skupno 286 milijonom Spotifyjevih poslušalcev in 130 milijonom naročnikov storitve premium oz. plačnikom storitev.

Švedski ponudnik pretočne glasbe Spotify je je bil ustanovljen leta 2006. Glasbo v poslušanje ponuja brezplačno, a s predvajanjem oglasnih vsebin. Ob plačilu naročnine se ta predvaja brez oglasnih vsebin. Od aprila ponuja možnost, ki glasbenikom omogoča prejemanje prispevkov od poslušalcev ali donacije v dobrodelne namene.

