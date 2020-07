Komisarka Sveta Evrope slovenski vladi: »Upoštevajte novinarska združenja«

"Predlagane reforme so obsežne in zahtevajo, da se sliši in upošteva vidike novinarskih združenj, medijev in civilne družbe v Sloveniji"

Dunja Mijatović

© Svet Evrope

Komisarka Sveta Evrope za človekove pravice Dunja Mijatović je danes pozvala slovensko vlado, naj zagotovi dovolj časa za poglobljeno javno razpravo o predlogih novel medijskih zakonov. Predlagane spremembe so namreč zelo obsežne, je zapisala na Twitterju.

"Predlagane reforme so obsežne in zahtevajo, da se sliši in upošteva vidike novinarskih združenj, medijev in civilne družbe v Sloveniji," je tvitnila komisarka.

Ministrstvo za kulturo je prejšnji teden na e-demokraciji objavilo predlog treh medijskih zakonov, in sicer novele zakona o medijih, novele zakona o RTVS in novele zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA). Na razpolago je dalo le nekaj dni za obravnavo.

Najbolj odmevajo predlogi sprememb razdeljevanja rtv-prispevka, in sicer bi se tri odstotke zbranega prispevka v preteklem letu namenilo za STA, pet odstotkov pa za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. V zakonu o medijih so med drugim dopolnili definicijo javnega interesa, medtem ko se v predlogu novele zakona o STA med drugim spreminja način imenovanja nadzornikov, ki se z DZ prenaša na vlado, in razreševanje direktorja STA.

Predlogi novel so naleteli na burne odzive tako v domači kot mednarodni javnosti glede same vsebine kot tudi kratkega roka javne obravnave. Ta se glede na objavo na e-demokraciji končuje danes, a so iz vrst koalicije in ministrstva za kulturo v torek zagotovili, da bo rok podaljšan do konca avgusta. Na spletni strani datum še ni spremenjen.

Intervju z Dunjo Mijatović lahko preberete tudi v aktualni številki Mladine. >>