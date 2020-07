Hekerji vdrli v Twitter račune politikov

Twitter je sporočil, da je šlo za koordiniran napad na njihove zaposlene, ki imajo dostop do internih orodij. Preiskava še poteka. Med žrtvami tudi Obama, Biden, Bloomberg, Elon Musk in Jeff Bezos.

Za zdaj še neidentificirani hekerji so v sredo vdrli v račune slavnih na Twitterju, prek katerih so ponujali bitcoine. Twitter je račune zaprl in odstranil sporne tvite. Iz družbe so sporočili, da je šlo za koordiniran napad na njihove zaposlene, ki imajo dostop do internih orodij. Preiskavo sicer nadaljujejo.

Med drugim so vdrli v račune nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obame, demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna, milijarderja Michaela Bloomberga, šefa Amazona Jeffa Bezosa, šefa Tesle Elona Muska, slavnega glasbenika Kanyeja Westa in influencerke Kim Kardashian.

Svojim sledilcem so v tvitih ponujali dvakratno vsoto, če jim v 30 minutah pošljejo 1000 dolarjev v bitcoinih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že izbrisane objave na Twitterju

"Vesela sreda! Vsem sledilcem vračam bitcoine. Podvajam plačilo na spodnji bitcoin naslov. Pošljete 0,1 bitcoina, nazaj vam pošljem 0,2," je pisalo na Muskovem Twitterju. Pisalo je še, da ponudba velja samo 30 minut.

Spletna stran Blockchain.com, ki spremlja transakcije v kripto valutah, je sporočila, da je bilo na elektronske naslove v tvitih hekerjev nakazanih 12,58 bitcoina v vrednosti 116.000 dolarjev.

Na svojem računu je Twitterjeva podpora uporabnikom zapisala, da je šlo po njihovem mnenju za koordiniran napad na njihove zaposlene, ki imajo dostop do internih sistemov in orodij.

Vemo, da so tako prevzeli nadzor nad nekaterimi računi in tvitali v njihovem imenu. "Ugotavljamo, ali je prišlo še do kakšnih drugih škodljivih aktivnosti in ali so dostopali do kakšnih informacij," so zapisali.

Dodali so, da so nemudoma zaprli napadene račune in odstranili tvite hekerjev. Poleg tega so omejili delovanje veliko večjega števila računov, tudi vseh potrjenih, tj. tistih, ki imajo modro kljukico. Večino funkcionalnosti so že vzpostavili nazaj. "Uporabnikom napadenih računov bomo dostop znova omogočili, ko bomo prepričani, da lahko to storimo varno," so dodali.

Za čas preiskave so omejili tudi dostop do internih sistemov in orodij.

"Težek dan za nas na Twitterju," je prek družbenega omrežja sporočil glavni izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey. "Vsi se počutimo grozno zaradi tega, kar se je zgodilo. Zadevo preučujemo, obveščali bomo o vsem, o čemer lahko, ko bomo bolje vedeli, kaj natančno se je zgodilo," je dodal.

