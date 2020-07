Maše v cerkvi za več kot 50 vernikov po novem odloku niso dovoljene

Trditev vladnega govorca Jelka Kacina, da maše po noveli odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ne štejejo za javni dogodek, ne drži

Janez Janša na maši na Brezju

»Maše so dovoljene, maša se ne šteje za javni dogodek,« je na tiskovni konferenci 8. julija dejal vladni govorec Jelko Kacin.

Tako je odgovoril na novinarsko vprašanje, ali bodo v cerkvah zaradi novih ukrepov proti širjenju covida-19 morali voditi seznam navzočih pri mašah. »Cerkev, ki organizira maše, ima svoja navodila in priporočila. Župnik, ki bo maševal, bo vedel, kdo je pri kateri maši,« je še pojasnil Kacin.

Vlada je istega dne na redni seji namreč sprejela novelo odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi, s katero je začasno znižala dovoljeno število ljudi pri zbiranju s petdeset na deset. Zbiranja od desetih do petdesetih ljudi je dovolila le, če organizator vodi seznam navzočih.

Jelko Kacin

Med take dogodke po pojasnilih ministrstva za notranje zadeve in vladnega urada za komuniciranje sodijo tudi verski obredi, na katerih se zbere od deset do petdeset ljudi. Na teh mora organizator, torej cerkev, pripraviti seznam udeležencev.

Toda pri slovenski škofovski konferenci menijo, da jih novela odloka ne zadeva, ker cerkve ne sodijo med javne prostore.

Toda novi odlok vlade se ne sklicuje na zakon o javnih zbiranjih, temveč na zakon o nalezljivih boleznih, meni odvetnica Rosana Lemut Strle.

