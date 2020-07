Prihodnost s koronavirusom

Je prava smer pogosto, pospešeno in poceni testiranje?

1. junija je šest ameriških vojaških letal nad Slovenijo preletelo častni krog v čast konca epidemije. Očitno ni bilo dovolj.

© Borut Krajnc

Že 16. marca, torej le nekaj dni po razglasitvi pandemije, je dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, pozval vse države, naj »testirajo, testirajo (in še enkrat) testirajo«. Ta strategija je postala še pomembnejša, ko se je izkazalo, da SARS-CoV-2 ne širijo samo okuženi posamezniki, ki simptome že imajo, temveč tudi posamezniki, pri katerih se bodo simptomi okužbe šele pokazali ali pa jih sploh nikoli ne bodo kazali in imajo tako imenovano asimptomatično okužbo. SARS-CoV-2 se zelo uspešno replicira v zgornjih dihalih, zato za širjenje v nove gostitelje ne potrebuje v milijonih let razvite taktike povzročanja kašlja. Vsekakor pa posameznik preživi inkubacijsko dobo in v prvih nekaj dneh te je virusnih delcev v telesu malo. Po eksponentni rasti virusna obremenitev – to je število virusnih delcev v telesu – in s tem tudi sama nalezljivost dosežeta vrhunec okoli petega dne, preden virusno breme popusti.