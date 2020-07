Nevarni kraki rdeče zvezde

Prireditev, ki je skoraj ne bi bilo

Svetlana Makarovič na prireditvi Nosil bom rdečo zvezdo

© Žiga Živulović jr / Bobo

V soboto zvečer je na ljubljanskem Kongresnem trgu lilo kot iz škafa. Strele so švigale vsepovsod in bobnelo ni samo zaradi grmenja. Iz zvočnikov se je razlegala revolucionarna glasba, od Internacionale do Janija Kovačiča, Nina de Glerie, Jurija Torija in Darka Nikolovskega, iz ust stoterih obiskovalcev pa ubrana zborovska spremljava. Na odru Festivala Ljubljana je pod taktirko Svetlane Makarovič v večernih urah ponovno potekala že skoraj tradicionalna prireditev Nosil bom rdečo zvezdo.

Po besedah režiserke prireditve Ivane Djilas bi bila ta zaradi več razlogov skoraj odpovedana. Soorganizator Festival Ljubljana je predlagal kar odpoved zaradi slabih vremenskih razmer. Prestavitev na vremensko ugodnejši datum, na primer na dan kasneje, ni prišla v poštev, saj za omenjeno prireditev »ni bil predviden nadomestni datum«. V nedeljo je veliki oder sameval, zato bi jo pravzaprav lahko prestavili. Do petka popoldne pa sploh ni bilo jasno, ali jo bo dopustila Upravna enota Ljubljana, saj je ta vnaprej zahtevala seznam glasbenih vložkov, ki naj bi bili izvedeni med prireditvijo.

Režiserka Ivana Djilas takšnega ravnanja upravne enote ne pomni ob izvedbi nobene od prireditev, pri katerih je doslej sodelovala. Med drugim je prireditev z istim naslovom režirala tudi pred dvema letoma in takrat takšnega seznama prav tako niso pošiljali nikomur. Upravna enota Ljubljana se sicer sklicuje na člen 16 c zakona o javnem zbiranju, ki pravi: »Med drugim mora izrek dovoljenja za javno prireditev vsebovati tudi podatek o kraju, času in trajanju prireditve ter program prireditve.« O seznamu skladb zakon, nazadnje dopolnjen leta 2011, ne govori.

Na vprašanje o seznamu skladb, ki ga je doslej zahteval le SAZAS, z upravne enote niso odgovorili. Da simbol rdeče zvezde v zadnjem času ni prav priljubljen, čivkajo že ptiči na platanah v Parku Zvezda. Vlada ga predstavlja kot znak totalitarizma in mu pripisuje skrajno negativno konotacijo. Ivana Djilas pa sumi, da je ravno kontroverznost prireditve, skupaj z njenim simbolom in naslovom, pripeljala do prikritih poskusov cenzuriranja. Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah sicer res zahteva predhodno presojo tveganja, na podlagi katere varnostna služba in policisti naredijo načrt varovanja javne prireditve.

Vendar prireditev Nosil bom rdečo zvezdo do letošnjega leta očitno ni veljala za nevarno. Prav tako do letos nihče ni pomislil na nevarnost, ki jo lahko povzroči petje Internacionale. Naključje? Gotovo ne. Leto 2020 pač postaja tvegano samo po sebi.