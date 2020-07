Ima covid-19 v Sloveniji nacionalnost?

Zdi se, da je 14-dnevna karantena dejansko odvisna od političnih in gospodarskih interesov

O karanteni odločajo politične elite

© Borut Krajnc

Od 8. junija, ko je Slovenija uvedla sistem rdečega, rumenega in zelenega seznama držav, sem vsak dan preverjal morebitne novosti na uradni strani slovenske policije. Skupaj s partnerko, ki je Slovenka, sva načrtovala vrnitev v Slovenijo. Glede na to, da je bila Poljska na rumenem seznamu, nisem bil prepričan, ali bom lahko vstopil v državo. Po pravilih o rumenem seznamu so državljani Slovenije in osebe z začasnim ali stalnim prebivališčem v Sloveniji »oproščeni« karantene. To pomeni, da čeprav živim in potujem skupaj s partnerko, ki ima stalno bivališče v Sloveniji, njej ne bodo odredili karantene, meni pa. Si zaradi slovenskega potnega lista oziroma potnega lista katere od držav z zelenega seznama v Sloveniji res odporen proti covid-19?