Bi imeli čelado iz Top Guna ali vesoljsko plovilo iz Osmega potnika?

Prodajo več sto legendarnih hollywoodskih filmskih rekvizitov

V Los Angelesu bodo konec avgusta na dražbi ponudili čelado, ki jo je v filmu Top Gun ob pilotiranju reaktivnega lovca nosil Maverick (Tom Cruise), svetlobni meč jedijskega mojstra Obi-Wana Kenobija, boksarske rokavice Rockyja Balboe in trimetrsko vesoljsko plovilo iz Osmega potnika, za katerega naj bi iztržili pol milijona dolarjev. Prodajo več sto legendarnih hollywoodskih filmskih rekvizitov bodo v živo predvajali 26. in 27. avgusta.

Na dražbi bo 3,35 metra dolg model vesoljskega plovila Nostromo iz lesa in jekla, na krov katerega je postavljeno dogajanje filma Osmi potnik Ridleyja Scotta iz leta 1979. Za zunanje posnetke v filmu ga je osebno uporabil Scott, ki je vesoljsko plovilo prebarval temno sivo in ga postaral, da je nakazovalo desetletja potovanja po vesolju.

Kot številni drugi rekviziti, ki jih bodo ponudili na dražbi Entertainment Memorabilia Live Auction, je bil model vesoljskega plovila doslej v lasti člana snemalne ekipe, ki so ga pred 15 leti našli ovitega v plastiko na vrtu za hišo in ga obnovili za prodajo. Po ocenah naj bi zanj iztržili med 300.000 do 500.000 ameriških dolarjev.

Po meri narejena čelada, ki jo nosi Maverick v filmu Top Gun, naj bi po pričakovanjih dosegla ceno 70.000 dolarjev.

Med zanimivejšimi predmeti bosta svetlobni meč, ki ga je v filmu Vojna zvezd: Epizoda II - Napad klonov uporabljal Ewan McGregor, in celotna oprava Dartha Vaderja, ena od petih, ki so bile uporabljene pri oglaševanju prvega filma Vojne zvezd.

Prav tako pa so po meri narejene boksarske rokavice, ki jih je v filmu Rocky (1976) nosil Sylvester Stallone.

Na dražbi bo tudi originalni bronast medaljon boga sonca Raja, s katerim je Indiana Jones v filmu Lov za izgubljenim zakladom razkril lokacijo skrinje zaveze. Sodelavec pri filmu je medaljon podaril družinskemu prijatelju, zdaj pa zanj pričakujejo do 150.000 dolarjev.