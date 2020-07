Kolesarji v Ljubljani napovedujejo skupščino

Protivladni protesti se nadaljujejo tudi danes

© Borut Krajnc

Organizatorji protivladnih protestov za danes napovedujejo, da bodo pohod zaključili z ustanovitvijo ljudske skupščine. Protest se bo pričel z zborom na Prešernovem trgu ob 19. uri. "Čas je, da se protestniki med sabo v miru pogovorimo, povežemo in skupaj začenjamo oblikovati svetlejšo prihodnost in močnejšo civilno družbo," so zapisali in napisali nekaj predlogov, med katerimi so tematike, kot so okolje in trajnostni razvoj, svoboda medijev, delavske in socialne pravice, kulturne politike in koronski ukrepi.

Poudarili so, da je skupščina zamišljena kot orodje, ki je na razpolago vsem protestnikom, da se povezujejo, koordinirajo in formirajo skupne zahteve in jasnejše alternative, "zato so že zdaj zelo dobrodošli vsi predlogi, komentarji in dopolnitve".