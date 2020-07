FOTO: Protivladni protest in ljudska skupščina

V Ljubljani se je ponovno zbralo več tisoč protestnic in protestnikov

Protivladni protest v Ljubljani

© Borut Krajnc

V petek so ponovno potekali že tradicionalni petkovi protivladni protesti. V prestolnici so se zbrali na Prešernovem trgu in od tam pot nadaljevali po ljubljanskih ulicah. Pohod so zaključili z ustanovitvijo "ljudske skupščine".

Večji del protestov se je zaključil v Parku slovenske reformacije, kjer je potekala "ljudska skupščina". Na njej so oblikovali več skupin in razpravljali o ključnih problemih s področja okolja in trajnostnega razvoja, svobode medijev, delavskih in socialnih pravic, koronskih ukrepov, kulturnih politik, alternativ političnemu sistemu ter intervencij in taktik.

© Luka Dakskobler

Kot je dejal eden od protestnikov Miha Zadnikar, "protesti niso gledališka predstava ali sprehod". Ta skupščina pa protestnikom daje možnost, da si vzamejo besedo, a izrazijo svojo kritiko in pobude, za katere želijo, da se razširijo, tako po področjih kot geografsko. Saj, kot so navedli ob pozivih k padcu aktualne vlade, je treba razmišljati, kaj se bo zgodilo po menjavi te vlade, saj si ne želijo zgolj menjave garniture, pač pa sprememb na bolje.

Tako je vsaj del protestnikov s tem stopil, kot so navedli, "v drugo fazo protestov", v okviru katere si želijo torej bolj jasno izoblikovati svoje zahteve in pričakovanja za prihodnjo vlado in prihodnost Slovenije, je dodal aktivist Jaša Jenull. Protestniki so napovedali, da bodo aktivni tudi med počitnicami.