Zgodovina epidemij

Od kuge do novega koronavirusa

V Muzeju Boerhave v nizozemskem Leidnu so odprli posebno razstavo z naslovom Okuženi, ki predstavlja zgodovino epidemij od kuge do novega koronavirusa. Na rrazstavi, ki jo je v četrtek odprl nizozemski kralj Viljem Aleksander, sta med drugim na ogled črno ogrinjalo in usnjena maska z dolgim kljunom, ki sta bila še v 17. stoletju zaščitna oprema v času kuge.

A bistvo razstave je ob davno pozabljenih predmetih predvsem vpliv epidemij na človeka, pravi direktor muzeja Amito Haarhuis. "Prav tako želimo posvariti pred neznanimi boleznimi, virusom X, ki nas lahko vsak trenutek prizadene," je še dejal.

Pomen epidemija so ironično spoznali tudi v muzeju, saj so ga morali tik pred načrtovanim prvim odprtjem zaradi pandemije novega koronavirusa zapreti. S štirimesečno zamudo je razstava zdaj razširjena z dodatno vsebino o novem koronavirusu, o katerem so že zbrali video gradivo, fotografije in vrsto predmetov.

Razstava pa opozarja tudi na vzporednice v srednjem veku in danes. Pri že omenjeni zaščitni opremi za kugo so v tistih časih za zaščito uporabljali močno dišeča zelišča, ki so jih stlačili v kljun maske, da bi te zadržala klice. Tudi takrat so ljudje pazili na medsebojno razdaljo, osebno higieno, bolnike pa so izolirali.

Glavno vlogo ima na razstavi še vedno kuga. Po neuradnih podatkih je v srednjem veku zaradi nje umrlo kar 200 milijonov ljudi, tudi vsak tretji prebivalec takratne Evrope. Zadnji veliki val smrti je pred stoletjem povzročila španska gripa, v drugi polovici prejšnjega stoletja aids, ter tudi gobavost, črne koze, ošpice ... Še pred dobrimi 100 leti je bila v Evropi razširjena tudi malarija.