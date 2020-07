Odkritje domovanja Jamesa Bonda

Vohun živi na številki 25 na trgu Wellington

Sean Connery kot James Bond

© Wikipedia

Britanski avtor William Boyd meni, da je odkril londonski dom Jamesa Bonda. Da bi našel namige, je raziskal Iana Fleminga in njegove knjige. Fleming je v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja napisal 14 knjig o Bondu, od tega dve zbirki kratkih zgodb, ni pa razkril, kje je skrivni agent živel. V svojih delih je namignil le, da gre za sosesko Chelsea.

Boyd je po ponovnem branju vseh 14 knjig, preden je leta 2013 napisal lastno nadaljevanje Bonda z naslovom Solo, posumil, da vohun živi na številki 25 na trgu Wellington, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Tu je bilo stanovanje Jamesa Bonda," je zapisal v eseju, ki ga je v četrtek objavila revija The Times Literary Supplement. V njem je podrobno opisal, kako se je dokopal do naslova. "Očitno je, da je James Bond izmišljen lik in dejansko ni živel nikjer," je dodal.

Za svojo raziskavo je Boyd razvil veščine, vredne samega Bonda. Začel jo je s Flemingovim romanom Moonraker iz leta 1955, ki Bondovo domovanje opisuje kot "udobno stanovanje na trgu platan na Kraljevi ulici". Te podrobnosti in nekatere ključne koordinate je Fleming uporabil v knjigi Thunderball (1961). Boyd je nato raziskal tudi Flemingov družabni krog v času, ko je živel v Londonu.

Fleming je veliko pisal na karibskem otoku Jamajka, kjer je imel hišo, zgrajeno po drugi svetovni vojni. Za nekatere svoje romane je črpal iz lastnih izkušenj v britanski pomorski obveščevalni službi, pred odhodom iz Velike Britanije pa je bil tudi urednik pri časniku Sunday Times.

Boyd je odkril, da sta bila njegov sodelavec pri časopisu, glavni knjižni recenzent Desmond MacCarthy, in njegova žena lastnika stanovanja na številki 25 na trgu Wellington. Par je veljal za legendarna gostitelja in "njun dom je postal nekakšen salon", je povedal Boyd. Po njegovih besedah sta bila seznanjena tudi z enim od Flemingovih tesnih prijateljev.

"Naključni dokazi so prepričljivi. Zelo verjetno je, da je Fleming odšel na eno ali več zabav MacCarthyjevih na trgu Wellington," je dodal. Kot je še ugotovil Boyd, se stanovanje ujema z opisom Bondovega domovanja v knjigi Pozdrav iz Rusije (1957), kjer je navedena "dolga dnevna soba z velikimi okni".