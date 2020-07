Cepljenje proti koronavirusu verjetno sredi prihodnjega leta

Trenutno poteka klinično preizkušanje več kot 20 cepiv

Strokovnjakinja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Soumya Swaminathan je za nemško tiskovno agencijo dpa povedala, da bi se širše cepljenje proti novemu koronavirusu lahko začelo sredi prihodnjega leta. Dejala je še, da je bila globalna tekma za razvoj cepiva "najhitrejša doslej", saj so minili le trije meseci od objave genoma virusa v januarju do začetka preizkušanja cepiva.

Trenutno poteka klinično preizkušanje več kot 20 cepiv. "Upamo, da bodo vsaj nekatera od njih delovala. Smola bi bila, če nobeno ne bi bilo uspešno", je dejala.

"V sredini leta 2021 bi lahko začeli množično cepiti ljudi. Seveda pa je nemogoče napovedovati," je dodala.

Z novim koronavirusom se je doslej po svetu okužilo več kot 14 milijonov ljudi, več kot 600.000 pa jih je umrlo.