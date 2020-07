Najstnica, ki je z jadrnico obplula svet

Pod okriljem Netflixa nastaja biografski film o Jessici Watson

Jessica Watson

© Wikimedia Commons

Pod okriljem Netflixa nastaja film z naslovom True Spirit o avstralski najstnici Jessici Watson, ki je pri 16 letih postala najmlajši človek, ki je sam, brez pomoči in v enem zamahu obplul svet. Biografski film o njenem podvigu in skoraj sedem mesecev dolgem potovanju z jadrnico bo režirala avstralska režiserka Sarah Spillane. Pod scenarij filma o potovanju, ki ga je Jessica Watson začela 18. oktobra 2009, sklenila pa 15. maja 2020, se poleg Sarah Spillane podpisuje še Cathy Randall, piše The Hollywood Reporter.

Režiserka je dejala, da je počaščena, da bo lahko v filmsko obliko prenesla veličastno Jessicino potovanje. Kar jo še posebej navdihuje, sta njen neustrašen boj in odločnost, da bo sledila svojim sanjam in uspela v svetu, ki mu pretežno vladajo moški. S tem je lahko vzor številnim mladim ljudem, zlasti dekletom po vsem svetu, je prepričana režiserka.

Jessica Watson, ki je začela jadrati pri osmih letih, je vesela, da bo Netflix oživil njeno zgodbo. Upa, da bo film v navdih tudi drugim ljudem, da se preizkusijo v jadranju oziroma se podajo svojim dogodivščinam naproti.

VT2qTzWV3-Y

Avstralska najstnica je svoje zgodovinsko jadranje končala v Sydneyju, kamor je prispela s svojo deset metrov dolgo rožnato jahto. Z njo je preplula 23.000 navtičnih milj, pri čemer je prečkala tudi nekatere najbolj nevarne vode in se soočila z močnimi vetrovi. Preplula je Tihomorski, Atlantski in Indijski ocean, pri tem pa šla mimo štirih svetovnih rtov in dvakrat prečkala ekvator.