Velesile še vedno dajejo prednost moškim

Rusije, Kitajske, ZDA in Japonske še nikoli niso vodile ženske

V sedmerici gospodarsko najmočnejših držav na svetu ima trenutno le Nemčija žensko v političnem vrhu, in sicer kanclerko Angelo Merkel.

© Needpix.com

V Cejlonu, današnji Šrilanki, je 21. julija 1960 začela mandat Sirimavo Bandaranaike, prva demokratično izvoljena predsednica vlade na svetu, kar je zgodovinski mejnik v sodelovanju žensk v politiki. Čeprav je odtlej minilo že 60 let, številne države še niso imele ženske na oblasti. Slovenija je že imela premierko, ne pa tudi predsednice države.

Sirimavo Bandaranaike je vlado Cejlona in kasneje Šrilanke kot demokratično izvoljena vodila tri mandate. Prvič med letoma 1960 in 1965, drugič med letoma 1970 in 1977 ter tretjič med letoma 1994 in 2000. Njena hči Chandrika Kumaratunga je bila predsednica države med letoma 1994 in 2005.

Med prvimi predsednicami vlade je bila tudi Indira Gandhi, ki je indijska premierka postala leta 1966. Vlado je vodila do leta 1977 ter znova od leta 1980 do atentata nanjo štiri leta zatem.

Islandija prva s predsednico države

Dve desetletji po prvi demokratično izvoljeni premierki je svet dobil prvo predsednico države. Leta 1980 je bila na Islandiji za predsednico izvoljena Vigdis Finnbogadottir, ki je državo vodila tri mandate, do leta 1996.

Islandija ima trenutno premierko. Katrin Jakobsdottir je na čelu islandske vlade od leta 2017.

Švedska prva s pretežno žensko vlado

Švedska je leta 1995 postala prva država na svetu, kjer je bilo v vladi več žensk kot moških. V njej je bilo 11 žensk in deset moških, premier Ingvar Carlsson pa je za svojo namestnico imenoval Mono Sahlin.

Trenutno je med pretežno ženskimi finska vlada, ki jo od konca lanskega leta vodi premierka Sanna Marin. V njej je deset ministric in osem ministrov.

Ruanda prva z večino žensk v parlamentu

Ruanda je po genocidu nad Tutsiji leta 1994 država z večinsko ženskim prebivalstvom. Tamkajšnja vlada je leta 2003 odločila, da morajo biti ženske na najmanj 30 odstotkih visokih položajev v državi.

Leta 2008 pa je Ruanda postala prva država na svetu, kjer so v parlamentu prevladovale ženske. Trenutno je v ruandskem parlamentu več kot 60 odstotkov žensk.

Savdijke zadnje dobile volilno pravico

Savdska Arabija je zadnja država na svetu, ki je ženskam dala volilno pravico. Savdijke so prvič volile in kandidirale na volitvah leta 2015, 118 let po Novi Zelandiji, ki je ženskam to pravico omogočila prva.

Na volitvah v lokalne svete leta 2015 je bilo izvoljenih 20 žensk, kar velja za preboj v konservativni kraljevini.

Slovenija doslej imela predsednico vlade

Slovenija je doslej imela eno premierko, ni pa še imela predsednice države. Med marcem 2013 in septembrom 2014 je slovensko vlado vodila Alenka Bratušek.

V gospodarsko najmočnejših državah ima le Nemčija predsednico vlade

V zahodnih državah v politiki še vedno prevladujejo moški. Tako ima v sedmerici gospodarsko najmočnejših držav na svetu trenutno le Nemčija žensko v političnem vrhu, in sicer kanclerko Angelo Merkel.

Velesile še vedno dajejo prednost moškim. Rusije, Kitajske, ZDA in Japonske tako še nikoli niso vodile ženske.