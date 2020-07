Mednarodna nagrada slovenskima strokovnjakoma

Doprinos k preventivni znanosti

Matej Košir in Sanela Talić

© Inštitut Utrip

Med prejemniki nagrad ameriškega združenja za raziskave v preventivi sta letos tudi direktor in vodja preventivnih programov na slovenskem Inštitutu za raziskave in razvoj Utrip Matej Košir in Sanela Talić. Prejela bosta mednarodno nagrado za doprinos k preventivni znanosti in raziskovanju, so sporočili z inštituta Utrip.

Nagrado podeljujejo posamezniku ali skupini za prispevek na področju mednarodnega sodelovanja, navajajo, ki jo bosta prejemnika prejela na tokrat virtualni podelitvi, ki bo potekala v četrtek. Na inštitutu še poudarjajo, da veljajo so nagrade omenjenega ameriškega združenja na področju preventive kot nekakšni strokovni oskarji in so za vsakega strokovnjaka ali strokovnjakinjo na tem področju dela prestižni, hkrati pa zelo pomembna strokovna referenca.