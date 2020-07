Združeni arabski emirati na Mars izstrelili brezpilotno sondo

Združeni arabski emirati so včeraj iz vesoljskega centra Tanegashima na jugu Japonske uspešno izstrelili svojo prvo brezpilotno sondo

Sonda Upanje

Združeni arabski emirati so včeraj uspešno izstrelili svojo prvo brezpilotno sondo na Mars, ki so jo poimenovali Upanje. To je tudi prva medplanetarna misija kakšne arabske države, poročajo tuje tiskovne agencije. Sondo so izstrelili iz vesoljskega centra Tanegashima na jugu Japonske točno po urniku ob 6.58 po lokalnem času.

Izstrelitev sonde so morali zaradi slabega vremena dvakrat preložiti, v tretje pa jim je uspelo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izstrelitev je začetek sedemmesečnega potovanja sonde do Marsa, kjer naj bi snemala površje in preučevala spreminjajoče se letne čase na Rdečem planetu ter raziskovala, zakaj je tam izginila voda.

Sonda naj bi do Marsa potovala sedem mesecev. Preučevala bo zgornji nivo atmosfere in klimatske spremembe na Marsu, okoli planeta pa naj bi krožila najmanj dve leti.

Skoraj natanko eno uro po izstrelitvi se je sonda odcepila od rakete, kar so v kontrolni sobi na Japonskem pospremili z glasnim aplavzom.

"Usmeritev izstrelitvene rakete je bila izvedena po načrtih in potrjena je bila ločitev vesoljskega plovila Upanje," je dejal proizvajalec raket Mitsubishi Heavy Industries.