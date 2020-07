Pohod ob obletnici partizanskega boja

Od upora do svobode

Zaradi epidemije novega koronavirusa Zveza združenj borcev za vrednote NOB letos 75. obletnice konca 2. svetovne vojne ni obeležila s prireditvami, ampak se je odločila za organizacijo pohoda v skupini desetih ljudi. Pohod bo potekal od srede do sobote, od Šmartna pri Tacnu do Poljane pri Prevaljah, ki vodi mimo mejnikov NOB, so sporočili.

Pohod, dolg skoraj 130 kilometrov, bo organiziran v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in nikjer ne bo več ljudi, kot je dovoljeno, pa je zagotovil generalni sekretar zveze Aljaž Verhovnik.

S takšnimi akcijami, kot bo tokratni pohod Od upora do svobode, želijo poudariti vrednote partizanskega boja in sporočiti ljudem dobre volje, da je prav graditi na njih, je na predstavitvi izpostavil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB) Slovenije Marijan Križman.

Skupina, ki jo bosta vodila Verhovnik in predsednik komisije za zgodovino pri zvezi Martin Premk, bo svojo pot začela pri spomeniku vstaje v Šmartnu pri Tacnu pri Ljubljani na kraju, kjer je bil 22. julija 1941 sprožen prvi strel na okupatorja na slovenskih tleh. Prvi dan se bodo spomnili tudi požiga vasi Rašica, ki je bila prva slovenska vas, ki so jo okupatorji požgali med 2. svetovno vojno.

Drugi dan bodo na Menini planini obeležili 75. obletnico tamkajšnjega preboja partizanov, po katerem so lani posneli partizanski film Preboj. Vlogi žensk med NOB se bodo simbolično poklonili pri spomeniku narodne herojinje Milke Kerin v Ljubnem pri Savinji. V Topolšici pa se bodo spomnili podpisa kapitulacije nemške vojske za območje Balkana.

Na Graški gori, kjer so potekali težki boji z nemškimi enotami, se bodo tretji dan ustavili ob spomeniku 14. diviziji. V Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa se bodo spomnili prihoda ranjencev Paučkovih bolnic s Pohorja v dolino.

Zadnji dan jih bo pot vodila na Ravne na Koroškem in na Poljano pri Prevaljah, kjer se bodo ustavili pri spomeniku svobodi in miru, kjer so potekali zadnji boji 2. svetovne vojne na evropskih tleh. Na tem mestu bo tudi zaključna slovesnost, slavnostni govornik pa bo predsednik zveze Marijan Križman.