Četrtina volivcev še vedno neodločenih, katero stranko bi izbrali

Največ glasov Janševi SDS, na drugem mestu SD, sledita LMŠ in Levica

Stranki SD se je pod vodstvom Tanje Fajon podpora povišala

© Uroš Abram

Če bi bile v nedeljo volitve, bi največ (22,7 odstotka) vprašanih v anketi Vox populi obkrožilo SDS. Sledi SD s 14,7-odstotno podporo, na tretjem mestu je LMŠ (10,8 odstotka). Delo vlade kot pozitivno ocenjuje 48,5 odstotka vprašanih, nasprotno pa meni 46,1 odstotka. Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja predsednik republike Borut Pahor.

SDS je glede na tovrstno anketo v juniju obdržala enako podporo, medtem ko se je SD zmanjšala za pol odstotne točke. LMŠ se je podpora v primerjavi s prejšnjim merjenjem skrčila za 0,1 odstotne točke.

Na četrtem mestu je Levica, volilo bi jo 6,7 odstotka vprašanih v anketi (prejšnji mesec 8,2 odstotka), nato NSi s 4,3-odstotno podporo. DeSUS bi volilo 2,8 odstotka vprašanih, SLS pa 1,8 odstotka. SAB bi obkrožilo 1,4 odstotka anektiranih, SNS pa pol odstotka. Koalicijska SMC ima 0,3-odstotno podporo.

Na volišča se ne bi odpravilo 9,5 odstotka vprašanih, medtem ko je 24,2 odstotka še neodločenih, katero stranko bi izbrali.

Na lestvici priljubljenosti politikov je Pahor še vedno na prvem mestu, sledi mu predsedujoča SD in evropska poslanka Tanja Fajon. Na tretjem mestu je evropska poslanka iz vrst NSi Ljudmila Novak, nato zdravstveni minister Tomaž Gantar, kateremu po priljubljenosti sledi predsednica DeSUS Aleksandra Pivec.

Nekdanji predsednik vlade in predsednik LMŠ Marjan Šarec je na sedmem mestu, aktualni premier Janez Janša pa na 13, ki je v primerjavi s prejšnjim mesecem pridobil eno mesto.

Na dnu lestvice se je znašel predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti, ki je izgubil sedem mest. Skupaj s poslanko Levice Violeto Tomić zapušča lestvico, prihodnji mesec jo bosta zamenjala poslanka SDS Eva Irgl in predsednik SMC Zdravko Počivalšek.

V raziskavi Vox populi so spraševali tudi, ali bi bili pripravljeni uporabljati aplikacijo o stikih z okuženimi z novim koronavirusom. 47,7 odstotka vprašanih bi jih bilo pripravljenih uporabljati aplikacijo, 45,2 odstotka pa ne. Skoraj 60 odstotkov se jih sicer strinja z uvajanjem aplikacije, tretjina pa ji ostro nasprotuje.

Vox populi je javnomnenjski raziskovalni projekt časnikov Dnevnik in Večer, izvaja ga agencija Ninamedia. Med 14. in 16. julijem 2020 so opravili telefonsko javnomnenjsko raziskavo po metodi CATI, anketiranih je bilo 700 oseb.