Migranti ne pomenijo tveganja za širjenje covida-19

Policija in NIJZ od začetka epidemije med migranti v Sloveniji nista zaznala virusa covid-19

© Pikist.com

Drugi »polčas« epidemije lahko hitro izgubimo, če slovensko mejo nenadzorovano prestopi samo deset nezakonitih migrantov z novim koronavirusom, je 1. julija na 18. redni seji odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo dejal državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Franc Kangler. Dodal je, da je stopnja tveganja okuženosti pri migrantih glede na njihove stike, dejavnosti in glede na to, kje se zadržujejo, »zelo visoka«.

»Menimo, da ilegalni migranti ne pomenijo povečanega tveganja za širjenje okužbe z virusom sars-cov-2, saj se ne družijo z lokalnim prebivalstvom,« so za Razkrinkavanje.si zapisali na nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Poleg tega Slovenija za migrante ni končni cilj, temveč načeloma le prehodna država, so dodali.

Sicer pa ne na NIJZ ne na generalni policijski upravi med migranti od začetka epidemije še niso zaznali primera okužbe z novim koronavirusom. Več kot tri četrtine migrantov, ki so letos do konca junija prestopili slovensko mejo, po podatkih policije izvira iz Maroka, Pakistana in Afganistana, torej iz držav, ki niso na rdečem seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko.

