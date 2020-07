Orban: »Madžarska in Poljska sta ubranili nacionalni ponos«

Madžarski premier Viktor Orban trdi, da je nesprejemljivo, da države, ki jim je "vladavina prava tako rekoč padla v naročje", kritizirajo narode, ki so se "borili za svobodo in naredili toliko proti komunističnim režimom"

Viktor Orban, populist in madžarski premier

© EPP / Flickr

Madžarski premier Viktor Orban je danes poudaril, da sta Madžarska in Poljska v pogajanjih o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19 "ubranili nacionalni ponos". Zatrdil je, da so preprečili povezavo evropskih sredstev z vladavino prava, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Madžarska in Poljska si nista samo zagotovili resnih vsot denarja, ampak tudi ubranili nacionalni ponos," je poudaril Orban na skupni novinarski konferenci s poljskim premierjem Mateuszem Morawieckim na poljskem veleposlaništvu v Bruslju.

"Vsakršen poskus, da bi povezali dve pomembni vprašanji - evropska sredstva in vladavino prava - je bil uspešno preprečen," je izpostavil madžarski premier. Po njegovih besedah je nesprejemljivo, da države, ki jim je vladavina prava tako rekoč padla v naročje, kritizirajo narode, ki so se borili za svobodo in naredili toliko proti komunističnim režimom.

Poljski premier pa je poudaril, da je bila jasno izražena "potreba po ločitvi politične in ekonomske dimenzije v EU".

Vprašanje povezave evropskih sredstev in spoštovanja vladavine prava je bilo eno najbolj spornih v maratonskih pogajanjih o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19, ki so se zaključila davi. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je po potrditvi dogovora izpostavil, da bo spoštovanje vladavine prava prvič v evropski zgodovini odločilni kriterij za porabo evropskih sredstev.