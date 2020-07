Boj proti nevarni pandemiji lažnih novic, novi grožnji javnemu zdravju

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) bo združila znanstvenike in strokovnjake s številnih področij, ki se bodo borili proti lažnim novicam in dezinformacijam

Pri WHO menijo, da je komunikacija postala enako pomembna za nadzorovanje pandemij kot na primer epidemiologija in virologija. Nejasne in zavajajoče informacije lahko ogrožajo zaupanje v zdravstvene oblasti, so dodali.

Ženeva, 21. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da bo združila znanstvenike in strokovnjake s številnih področij, ki se bodo borili proti lažnim novicam in dezinformacijam. To je namreč po oceni WHO relativno nova grožnja javnemu zdravju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V boju proti pandemiji lažnih novic bodo sodelovali strokovnjaki s področja matematike, informacijske tehnologije, sociologije, psihologije, zdravja in komunikacij, so danes sporočili iz WHO.

Sodelovanje se bo osredotočilo na novo raziskovalno področje, ki ga je WHO poimenoval infodemiologija.

Prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da se je s pandemijo covida-19 pojavila tudi infodemija, ki preplavlja ljudi z informacijami, dezinformacijami in teorijami zarote.

V okviru novega področja pa nameravajo študirati, kako najbolj upravljati s to grožnjo. Ne glede ali so resnične ali lažne, preveč informacij lahko negativno vpliva na zdravje ljudi, saj med drugim povečuje raven stresa, opozarjajo pri WHO.

Po njihovem je komunikacija postala enako pomembna za nadzorovanje pandemij kot na primer epidemiologija in virologija. Nejasne in zavajajoče informacije lahko ogrožajo zaupanje v zdravstvene oblasti, so dodali.

