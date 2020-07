Ukrepi za dobro počutje obiskovalcev

Idejna zasnova za slovenski paviljon za Expo v Dubaju

© gov.si

Svetovna razstava Expo v Dubaju, ki so jo zaradi pandemije novega koronavirusa prestavili za eno leto, bo po zagotovilih organizatorjev potekala ob strogih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb. Poudarili so, da se ne bodo osredotočali na število obiskovalcev, temveč na kakovost njihove izkušnje in na njihovo dobro počutje.

Kot je po poročanju tujih medijev pred dnevi pojasnila generalna direktorica razstave Rim bint Ibrahim Al Hašemi, pandemija ni prinesla le prestavitve dogodka za eno leto, temveč tudi dodatne logistične izzive, povezane pretežno z ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti.

Zagotovila je, da pripravljajo različne scenarije glede na možno epidemiološko sliko, s čimer želijo obiskovalcem v vsakem primeru zagotoviti najboljšo možno izkušnjo. "Bolj kot število obiskovalcev nam je pomembna njihova izkušnja. Trdno sem prepričana, da bo program z različnimi zanimivimi temami pritegnil veliko pozornosti," je dejala.

Prepričana je, da so teme Expa - trajnost, mobilnost in priložnosti - sedaj še bolj pomembne. "Pokazalo se je, kako nujno je povezovanje teh področij," je dejala. Zagotovila je, da vsebine v svojem jedru ostajajo enake, pandemične izkušnje pa jih lahko naredijo še bolj zanimive.

Svetovna razstava Expo bi morala potekati med 20. oktobrom 2020 in 10. aprilom 2021, po prestavitvi pa bo med 1. oktobrom 2021 in 31. marcem 2022. Prestavitev so predlagali Združeni arabski emirati, država gostiteljica, podprlo pa jo je tudi več sodelujočih držav. Države bi sicer morale spomladi že intenzivno pripravljati svoje razstavne prostore v Dubaju. Preložitev je podprla tudi slovenska vlada.

Projekt, ki kljub prestavitvi ohranja ime Expo 2020 Dubai, naj bi predstavljal največjo svetovno razstavo v regiji Bližnjega vzhoda, Afrike in Južne Azije doslej ter največji dogodek, ki ga je kadarkoli gostil arabski svet. Na njem naj bi se predstavilo 192 držav ter vrsta podjetij, mednarodnih organizacij in izobraževalnih institucij.

Slovenija naj bi se na Expu 2020 predstavila pod sloganom Slovenia - Green Smart Experience. Paviljon bi državo predstavljal kot trajnostno, sodobno in kreativno, s prepletom zelenega okolja, znanja, prebojnih idej in inovacij ter gospodarstva z dodano vrednostjo.