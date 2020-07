Genij pri 24. letih novi glasbeni direktor filharmonije

Finec Klaus Makela se je za dirigenta začel usposabljati pri 12. letih

Klaus Makela

Talentirani 24-letni Finec Klaus Makela se je za dirigenta začel usposabljati pri 12. letih, sedaj pa so ga imenovali za glasbenega direktorja Pariške filharmonije. "Moram priznati, da je to razmeroma neobičajno," je Makela povedal za AFP. Vprašanje let v poklicu ne moti mladega genija, ki je bil pred dvema letoma že imenovan za glavnega dirigenta filharmonije v Oslu. Makela je prav tako briljanten čelist.

"O tem nikoli nisem razmišljal, a sem imel veliko srečo, saj že od 12. leta dalje dirigiram vsak teden," je dejal Makela, ki je študiral na znameniti Akademiji Sibelius v Helsinkih, katere diplomanti so tudi Esa-Pekka Salonen, Mikko Franck, Jukka-Pekka Saraste in Susanna Malkki.

Debitantski nastop je imel pri sedmih letih v finski Nacionalni operi kot del otroškega orkestra za Bizetovo opero Carmen. Čeprav sta ga prevzeli "drama in krasna glasba", je njegovo pozornost pritegnil dirigent.

Makela bo v filharmoniji v Oslu ostal še naprej, tudi septembra 2022, ko bo prevzel dirigentsko taktirko v Parizu. Zaradi dolgega pripravništva je zanj običajno, da stoji za dirigentskim pultom: "Menim, da avtoriteta ne izhaja iz ukazovanja ali siljenja ljudi, da nekaj naredijo, ampak iz prikazovanja svojega dela, to je prava avtoriteta."

"Čeprav je mlad, je presenetljivo zrel," je dejala violinistka Pariške filharmonije Anne-Sophie le Rol.

Občinstvo klasične glasbe se kljub poskusom privabljanja mlajših generacij stara, a je Makela zelo optimističen glede prihodnosti klasične glasbe.

Poslušanje klasikov je tiho sedenje in opazovanje brez gledanja v telefon. A ravno ta velika razlika bi lahko klasično glasbo naredila "kul", je za AFP povedal Makela, ki bo dirigentsko taktirko prevzel za 44-letnim Britancem Danielom Hardingom.