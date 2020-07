Muzeji se soočajo z upadom obiska

V 19 nemških kulturnih ustanov je navkljub več stomilijonski denarni pomoči leta 2019 vstopilo le 4,2 milijonov obiskovalcev

Angela Merkel

© Wikimedia Commons

Berlinski muzeji, ki se ponašajo s številnimi svetovno znanimi mojstrovinami, zaradi pandemije novega koronavirusa ne uspejo privabiti obiskovalcev. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je v 19 nemških kulturnih ustanov, s katerimi upravlja Pruska fundacija za kulturno dediščino, navkljub več stomilijonski denarni pomoči leta 2019 vstopilo le 4,2 milijonov obiskovalcev, medtem ko jih je samo pariški Louvre privabil 9,6 milijonov.

Nemčija, zaskrbljena zaradi nizkega zanimanja javnosti, načrtuje reorganizacijo fundacije, saj je poročilo po naročilu nemške kanclerke Angele Merkel fundacijo kritiziralo kot disfunkcionalno, zastarelo in brez stika s sedanjostjo.

Po besedah novinarja časopisa Sueddeutsche Zeitung Joerga Haentzschela berlinske muzeje pesti "trdovratna kultura ekskluzivnosti, pomanjkanje transparentnosti in institucionalizirana aroganca".

Berlinski muzej Gemaeldegalerie, s katerim prav tako upravlja omenjena fundacija in ki se ponaša s svetovno znanimi mojstrovinami Caravaggia, Rembrandta ter Vermeerja, je lani privabil le 310.000 obiskovalcev.

V poročilu so strokovnjaki predlagali odpravo fundacije in njeno zamenjavo s štirimi ločenimi ustanovami. Fundacija z okoli 2000 zaposlenimi in letošnjim 335-milijonskim proračunom je največji delodajalec na kulturnem področju v Nemčiji.

Po besedah novinarja časopisa Sueddeutsche Zeitung Joerga Haentzschela berlinske muzeje pesti "trdovratna kultura ekskluzivnosti, pomanjkanje transparentnosti in institucionalizirana aroganca".

Kritike letijo predvsem na neuspehe na digitalnem področju, predvsem v času, ko se veliko svetovnih muzejev zaradi mednarodnih omejitev potovanj zanaša na internet. Zaradi svoje staromodnosti in pomanjkanja odražanja svetovne raznolikosti so berlinski muzeji izgubili stik z mednarodnim razvojem, opozarjajo poznavalci.

Za kulturno ministrico Moniko Gruetters je poročilo prvi, zelo pomemben korak pri pripravi fundacije na prihodnost in njene izzive. Obljubila je reformo fundacije v treh do petih letih, še piše AFP.