K-pop in rasizem

V K-pop glasbi so še vedno pogoste počrnitve obraza (blackface) in le estetske uporabe temnopolte kulture in pričesk

Ljubitelji in ustvarjalci, ki pišejo ter producirajo K-pop pesmi, si ob vse večji prepoznavnosti K-pop glasbe želijo, da le-ta razvije bolj poglobljeno razumevanje rase. V K-pop glasbi so namreč še vedno pogoste počrnitve obraza (blackface) in le estetske uporabe temnopolte kulture in pričesk, piše britanski The Guardian.

Temnopolta prejemnica nagrad grammy, skladateljica Tiffany Red, ki je sodelovala z umetniki, kot so Zendaya, Jennifer Hudson ter Jason Derulo, je svoje skrbi glede K-pop industrije izrazila ob ravnodušnosti v elektronskem sporočilu korejske založbe Ekko Music Rights. Sporočilo so ji poslali teden dni po smrti Georgea Floyda, ki je vzpodbudila gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo).

Tiffany Red ima že nekaj časa pomisleke K-pop industrije: čeprav se le-ta zanaša na glasbo in kulturo temnopoltih. V zadnjih tednih so bili ljubitelji K-pop glasbe politično zelo dejavni, nasprotno pa so uradne izjave v podporo temnopoltim podali le redki K-pop idoli in skupine.

Veliko število K-pop uspešnic napišejo in producirajo temnopolti Američani, velik odstotek ljubiteljev K-pop glasbe pa je temnopoltih in prihajajo iz ZDA. Zato si ti ljubitelji K-pop glasbe ob njeni vse večji prepoznavnosti in popularnosti želijo, da ta razvije bolj razumevajoč, globaliziran pogled na rase.

MJKE7SzDLuI

Med podporniki v K-pop industriji je bila najbolj glasna svetovno znana K-pop skupina BTS, ki jo je podprla njena založba Big Hit Entertainment in je edina darovala milijon dolarjev za gibanje Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo).

XsX3ATc3FbA

"Zanima me, kaj bi se zgodilo s K-pop glasbo, če bi vsi prenehali pisati za to industrijo," je dejala Tiffany Red. "Sistema nismo ustvarili mi, a je odgovornost vseh nas, da ga izboljšamo. Temnopolti ljudje nismo edini, ki nam bo sprememba mišljenja v K-pop industriji koristila," je njene besede povzel The Guardian.