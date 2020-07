Minister odstavljen zaradi afere z nekdanjo sodelavko

Nekdanja sodelavka je delala v agenciji, podrejeni ministrstvu

© Pixabay

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je zaradi afere z nekdanjo sodelavko odstavila ministra za odnose na delovnem mestu in varnost pri delu Iaina Lees-Gallowayja. Ta je izjavil, da je ravnal "povsem neprimerno" in se opravičil družini.

Premierka Ardern je 41-letnega ministra, ki je bil pristojen tudi za priseljevanje, odpustila, ko je odkrila, da je imel razmerje z nekdanjo sodelavko. Ta je delala je v agenciji, podrejeni ministrstvu. Razmerje sta medtem že prekinila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Minister je v minulih 12 mesecih pokazal pomanjkanje presoje. S tem razmerjem se je izpostavil obtožbam zlorabe pooblastil," je povedala v izjavi za novinarje. Poudarila je, da minister svojega ravnanja ni prilagodil tako, kot pričakuje od ministra, pristojnega za standarde in kulturo na delovnem mestu.

Jacinda Ardern,

novozelandska premierka



Jacinda Ardern,

novozelandska premierka

Lees-Galloway, ki je poročen in ima tri otroke, je v pisni izjavi sporočil, da sprejema premierkino odločitev in se opravičil družini. "Na svojem položaju sem ravnal povsem neprimerno in ne morem biti več minister," je dodal.

Ardern je povedala, da jo je o aferi obvestila vodja opozicijske Nacionalne stranke Judith Collins. V torek je sicer zaradi pošiljanja kratkih sporočil z "eksplicitnimi fotografijami" mladim ženskam odstopil tudi poslanec iz vrst njene stranke Andrew Falloon. 37-letnika po poročanju lokalnih medijev zaradi tega preiskuje policija.

Collins je vodenje desnosredinske stranke prevzela pretekli teden in napovedala boj proti Jacindi Ardern na parlamentarnih volitvah 19. septembra. Laburisti Jacinde Ardern imajo sicer v anketah precejšnjo prednost pred Nacionalno stranko.

