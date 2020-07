Eksperiment o širjenju virusa med obiskovalci koncertov

Udeleženci, stari med 18 in 50 let, bodo na verižicah okoli vratu nosili sledilne naprave v velikosti škatlice vžigalic

Tim Bendzko

© timbendzko.de

Nemški znanstveniki nameravajo 4000 obiskovalcev koncertov opremiti s pripomočki za sledenje in steklenicami fluorescentnega razkužila, da bi dobili bolj jasno sliko o tem, kako bi preprečili širjenje novega koronavirusa na velikih koncertih v zaprtih prostorih. Eksperiment bodo izvedli 22. avgusta v Leipzigu, poroča britanski Guardian. Znanstveniki upajo, da bodo podatke lahko pregledali v približno mesecu dni in rezultate predstavili v začetku oktobra.

Ker množična zbiranja na kulturnih dogodkih po vsem svetu trenutno niso dovoljena, raziskovalci v vzhodni Nemčiji za eksperiment iščejo prostovoljce, ki bi se na zaprtem leipziškem stadionu s sedišči, kjer so prirejali športne prireditve in koncerte, denimo Boba Dylana in Britney Spears, udeležili nastopa soul pop pevca Tima Bendzka. Njegov prvenec so leta 2011 v Nemčiji prodali v pol milijona izvodih.

Udeleženci, stari med 18 in 50 let, bodo na verižicah okoli vratu nosili sledilne naprave v velikosti škatlice vžigalic, ki v petsekundnih intervalih oddajajo signal in zbirajo podatke o gibanju in bližini drugih oseb med občinstvom.

Na prizorišču si bodo morali tudi razkužiti roke s fluorescentnim razkužilom, ki ne nudi le zaščitnega sloja, ampak znanstvenikom omogoči tudi, da po koncertih pregledajo prizorišče z UV lučmi in tako določijo površine, na katerih naj bi prišlo do prenosa virusa.

Hlapi iz naprave, ki ustvarja meglo, pa jim bodo pomagali vizualizirati možno širjenje koronavirusa prek aerosolov, kar bodo znanstveniki poskušali napovedati z računalniškimi modeli, ki jih bodo zasnovali pred dogodkom.

Vsak obiskovalec bo poleg razkužila dobil tudi obrazno masko z ventilom za izdih. Kot pravijo organizatorji eksperimenta, so ob vseh teh ukrepih možnosti, da nekdo dobi virus, izredno majhne, a hkrati opozarjajo, da ne morejo zagotoviti 100-odstotne zaščite.

Stroške projekta Restart-19 v višini 990.000 evrov si bosta predvidoma delili zvezni državi Saška in Saška-Anhalt, njegovi snovalci pa pravijo, da želijo z njim "določiti okvir", kako bi se po 30. septembru lahko dogajale večje kulturne in športne prireditve, "ne da bi predstavljale nevarnost za prebivalstvo".

Do ponedeljka se je za eksperiment javilo 775 prostovoljcev. Pri eksperimentu bodo v koncertni dvorani v Leipzigu sodelovali v treh scenarijih.

Po prvem se bodo udeležili koncerta na način, kot je bil v navadi pred pandemijo, skozi dva glavna vhoda, preden bodo zavzeli sedeže. Po drugem bodo vstopili skozi osem vhodov, da bi na ta način omejili druženje, vsak drugi sedež na tribuni pa ne bo v uporabi. Po tretjem scenariju, ki bo najbolj strogo zasledoval fizično distanco, pa bo na prizorišče, ki sprejme 12.000 ljudi, lahko vstopilo le 2000 obiskovalcev, med katerimi bo 1,5 metra razdalje.

Nekatere nemške zvezne dežele, kot sta Saška in Brandenburg, so ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa razrahljale do te mere, da dovoljujejo srednje velike koncerte v zaprtih prostorih, koncerti z več kot 1000 udeleženci pa medtem ostajajo prepovedani po vsej državi še najmanj do konca avgusta.

Tudi drugje se glasbeniki in športniki soočajo z negotovo prihodnostjo, saj iz strahu pred dogodki z morebitno možnostjo hitrega širjenja virusa številne vlade nerade dovoljujejo množična zbiranja v zaprtih okoljih, še poroča Guardian.