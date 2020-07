Zaradi pritiska Orbanove stranke odpustili urednika največjega spletnega portala

Portalu je uspelo do nedavnega ohranjati neodvisnost, čeprav so lastniki blizu stranki madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana

Viktor Orban

© EPP / Flickr

Na Madžarskem so po pritisku lastnikov iz krogov vladajoče stranke Fidesz odpustili odgovornega urednika največjega novičarskega portala index.hu Szabolcsa Dulla. Pri fundaciji MFA, ki je uradno lastnica portala, so odločitev utemeljili, da je Dull s svojim ravnanjem oslabil položaj portala na trgu.

Predsednik fundacije Laszlo Bodolai je v pismu zaposlenim še zapisal, da neodvisnost portala Index ne bo ogrožena niti v prihodnje, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Portalu je uspelo do nedavnega ohranjati neodvisnost, čeprav so lastniki blizu vladajočemu Fideszu. To pa naj ne bi bilo všeč madžarskemu premierju Viktorju Orbanu, ki si je v zadnjih letih omogočil nadzor nad večino medijev v državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poznavalci ocenjujejo, da bo odpustitvi Dulla sledil neposreden prevzem portala iz vladnih krogov.

Že pred tremi leti je prišel portal posredno pod lastništvo podjetnikov, ki so blizu desnemu Fideszu. Med lastniki in uredništvom je bila sicer fundacija, ki je sprva zagotavljala neodvisnost medija. Pred nekaj meseci pa si je podjetnež Miklos Vaszily, ki je blizu vladi, pridobil 50 odstotkov medijskega koncerna Indamedia, od katere je Index gospodarsko odvisen zaradi oglasov. Takrat je med drugim podpredsednica Evropske komisija Vera Jourova izrazila zaskrbljenost glede neodvisnosti Indexa in svobode medijev na Madžarskem.

Pritiski lastnikov na fundacijo, vodstvo in uredništvo so se okrepili pred enim mesecem, ko je prišlo do prestrukturiranja uredništva, da ne bi bilo več tako kritično do vlade. Dull je takrat protestno zapustil svoj položaj pri vodstvu podjetja, ostal pa je odgovorni urednik.

Poznavalci ocenjujejo, da bo odpustitvi Dulla sledil neposreden prevzem portala iz vladnih krogov. Tudi Dull je danes opozoril, da je dogajanje v preteklih tednih dokazalo, da obstaja na Madžarskem potreba po mediju, pri katerem zunanje sile ne odločajo o vsebini.