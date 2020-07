Na Švedskem prvič več duhovnic kot duhovnikov

Poročilo iz leta 1990 ocenjuje, da bo med duhovniki polovica žensk leta 2090. A je trajalo le 30 let.

© WikiCommons

Na Švedskem je prvič v zgodovini več duhovnic kot duhovnikov, je danes sporočila švedska luteranska cerkev. Kot je pojasnila sekretarka švedske luteranske cerkve Cristina Grenholm je med 3600 duhovniki, kolikor jih je trenutno na Švedskem, 1533 oz. 50,1 odstotka žensk, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Švedska luteranska cerkev v nasprotju s katoliško cerkvijo, kjer ni duhovnic, ženskam od leta 1958 dovoljuje opravljanje duhovniškega poklica. Prve tri ženske so bile v duhovnice posvečene leta 1960. Leta 1982 pa je švedski parlament odpravil člen o ugovoru vesti, po katerem so duhovniki lahko zavrnili sodelovanje z duhovnicami.

Grenholmova je za AFP dejala, da se je število duhovnikov in duhovnic na Švedskem izenačilo hitreje, kot so pričakovali. "Poročilo iz leta 1990 ocenjuje, da bo med duhovniki polovica žensk leta 2090. A je trajalo le 30 let," je pojasnila.

Ženske prevladujejo med študenti teologije, še posebej po ločitvi cerkve od države leta 2000. Glede na študijo iz leta 2013 je bilo med tistimi, ki se pripravljajo na posvetitev v duhovnika, 70 odstotkov žensk.

"Če verujemo v to, da je Bog ljudi, tako moške kot ženske, ustvaril po svoji podobi, je nujno, da ne le govorimo o tem, ampak tako tudi delujemo," je poudarila Grenholmova.

Duhovnice in duhovniki na Švedskem sicer niso enako plačani. Po navedbah časnika Kyrkans Tidning razlika v plačah med spoloma v povprečju znaša 2200 švedskih kron (okoli 215 evrov) mesečno. Grenholmova je ocenila, da je razlika posledica tega, da je na vodilnih položajih v cerkvi več moških kot žensk.