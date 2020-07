Finale tridesetletne vojne

Čeprav morda kdo meni, da se zgodovina na mikro ravni lahko ponavlja le kot farsa, Janševa vojna proti medijem kaže resna znamenja potencialne tragedije

© Borut Krajnc

Leta 1618 je »praška defenestracija«, ko so češki protestanti skozi okno gradu na Hradčanih vrgli svetovalce habsburškega monarha, sprožila grozljivo 30-letno vojno v Evropi. Med njo so milijoni prebivalcev umirali ne le zaradi vojaških spopadov, ampak tudi zaradi epidemij (zlasti kuge), množične lakote in lova na čarovnice. Vojna se je končala po 30 letih z vestfalskim mirom in novo evropsko ureditvijo, ki je med drugim tudi univerzalizirala načelo augsburškega verskega miru iz leta 1555 »cuius regio – eius religio« (čigar dežela – tega vera).