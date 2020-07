Telekom Slovenije s prvim komercialnim omrežjem 5G

© Christoph Scholz / Flickr

Telekom Slovenije je na obstoječih baznih postajah in v obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz, ki ga uporablja tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavil prvo nacionalno komercialno mobilno omrežje pete generacije (5G). Pokritost z omrežjem bo sprva okoli 25-odstotna, do konca leta pa naj bi presegla 33 odstotkov, so sporočili.

V nadgrajenem omrežju 4G/5G bodo lahko uporabniki že v tem razvojnem koraku dosegali višje hitrosti prenosa podatkov kot v omrežju LTE/4G, polni potencial tehnologije 5G pa bo na voljo po podelitvi dodatnih spektralnih pasov, so pojasnili v družbi.

V prvem koraku so doslej nadgradili 150 baznih postaj, s čimer je z omrežjem 4G/5G zagotovljena okoli 25-odstotna pokritost. Do konca leta naj bi pokritost presegla 33 odstotkov. Mobitele, ki podpirajo 4G/5G omrežje, in komercialne pogoje bo Telekom Slovenije predstavil v kratkem, in sicer po tem, ko bodo zaključene ustrezne nadgradnje programske opreme s strani prvih proizvajalcev.

Med glavnimi prednostmi omrežja 5G so izpostavili veliko večje hitrosti prenosa podatkov v obeh smereh (od in do uporabnika) in veliko krajši odzivni čas z izjemno nizko zakasnitvijo (latenco) nekaj milisekund.

Obenem 5G prinaša tudi hkratno učinkovito povezovanje velikega števila naprav (več kot milijon), kar omogoča razvoj pametne industrije, pametnih mest in skupnosti ter prek možnosti rezinjenja omrežja (slicing) uvedbo številnih navideznih namenskih oziroma t. i. kampus omrežij, kar bo gospodarstvu omogočilo nadaljnjo digitalizacijo, so pojasnili.

Telekom Slovenije javno mobilno omrežje pete generacije načrtuje v obliki kampus omrežij, pri katerih se znotraj ene fizične infrastrukture omogoči virtualna namenska omrežja za različne vertikale, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje ter podobno.

"5G bo prinesel razvoj novih poslovnih modelov in inovativnih rešitev s področja IKT z visoko dodano vrednostjo ter omogočil nove tehnološke preboje, podprte z umetno inteligenco, napredne multimedijske storitve, virtualno in obogateno resničnost ter nadaljnji razvoj rešitev na področju interneta stvari in digitalizacije celotne družbe," je dejal predsednik uprave Telekoma Tomaž Seljak.

Član uprave, odgovoren za tehnologijo, Matjaž Beričič pa je dodal, da se je pomen naprednih in zmogljivih omrežij znova pokazal v času epidemije covida-19, ko smo množično prešli na delo in učenje na daljavo. "Količine prometa mobilnega omrežja nenehno rastejo, ob tem pa so prometne kapacitete obstoječih mobilnih omrežij omejene," je dodal.

V družbi so poudarili, da tudi pri vzpostavljanju omrežja 5G dosledno upoštevajo vso zakonodajo, ki je v Sloveniji na področju vplivov na okolje med najstrožjimi na svetu. "Meritve morebitnih vplivov na okolje izvajajo neodvisne strokovne institucije, ki so za to pooblaščene s strani Agencije RS za okolje. Meritve nadgrajenih baznih postaj kažejo, da delujejo varno in daleč pod mejnimi vrednostmi," so zagotovili.