Hrvaški epidemiologi dovolili 1000 obiskovalcev na koncertih

Če bo koncert v zaprtem prostoru, pa je možno sprejeti do 500 ljudi

© Marko Delbello Ocepek

Na Hrvaškem bo dovoljeno organizirati glasbene prireditve na prostem za 1000 obiskovalcev, v zaprtih prostorih pa za 500 ljudi, je objavil Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ). Sprostitev epidemioloških ukrepov so pripravili v sodelovanju s predstavniki hrvaške glasbene industrije, ki je opozorila na nevzdržno stanje.

Organizatorji glasbenih dogodkov na Hrvaškem so pred kratkim od epidemiologov zahtevali jasna priporočila, ki bodo omogočala festivalske in koncertne glasbene dogodke. Kot so pojasnili, je v hrvaški glasbeni industriji zaradi strogih epidemioloških ukrepov ogroženih 15.000 delovnih mest. Mnogi med delavci v tej panogi so na robu preživetja, so poudarili.

Hrvaški epidemiologi so po posvetovanju s predstavniki glasbene industrije v sredo zvečer objavili priporočila za preprečevanje okužb z novim koronavirusom med izvajanjem profesionalnih umetniških izvedb, kulturnih programov in manifestacij.

Med drugim so izpostavili, da se tovrstnih dogodkov ne sme udeležili oseba, ki je bila v zadnjih 14 dneh v tujini in nima negativnega testa na novi koronavirus, ki je bil narejen največ 48 ur pred dogodkom. Na koncerte ne smejo niti osebe, če je kateri od članov njihovega gospodinjstva v samoizolaciji ali so v preteklih 14 dneh imele stike z osebo, ki je zbolela s covidom-19. Prav tako na koncerte ne smejo tisti, ki so začutili simptome okužbe z novim koronavirusom, so zapisali na spletni strani HZJZ.

Zaradi evidence vseh udeležencev dogodkov so priporočili rezervacijo in prodajo vstopnic na spletu. V ta namen bodo zbirali osnovne podatke o obiskovalcih, kot so njihovi ime, priimek in številka telefona.

Priporočili so, naj dogodke organizirajo na prostem, kar bo omogočalo tudi do 1000 obiskovalcev. Če bo koncert v zaprtem prostoru, je možno sprejeti do 500 ljudi. V primeru, da pričakujejo več obiskovalcev, je treba dobiti odobritev lokalnega štaba civilne zaščite. Število obiskovalcev se lahko spremeni glede na oceno epidemiološkega stanja, so pojasnili.

Epidemiologi so na koncertih omogočili več udeležencev, kot jih je sicer lahko na Hrvaškem na javnih shodih in zasebnih družabnih dogodkih. Priporočilo za tovrstne dogodke je do 500 ljudi na prostem ter do 300 ljudi v zaprtem prostoru.

Na prizorišču koncerta je treba zagotoviti najmanj štiri metre razdalje med odrom s glasbeniki in obiskovalci. Priporočili so tudi najmanj dva metra razdalje med pevci in glasbeniki s pihali. Plesa med koncertom pa ne dovolijo.

Epidemiologi so priporočili, naj organizatorji poskusijo postaviti oštevilčene sedeže za vse obiskovalce, med katerimi je potrebne vsaj 1,5 metra medsebojne razdalje. Če se kaže potreba po stoječih mestih, so priporočili postavitev oštevilčenih stoječih miz, prav tako na medsebojni razdalji 1,5 metra. Ob tem so število stoječih mest omejili na največ 100.

Treba je omogočiti posamični vstop in izstop s prizorišča, na način, da najprej vstopijo tisti, ki imajo sedeže najbolj stran od vhoda. Dogodek bodo prvi zapustili tisti, ki so najbližje izhodu. Pri vhodu in izhodu je treba spoštovati 1,5 metra medsebojne razdalje med posamezniki.

Med vstopanjem, bivanjem in izstopanjem so priporočili uporabo obraznih mask. Ta je obvezna za zaposlene na dogodku, ki so v stiku z obiskovalci, je še objavil HZJZ. Na njihovi spletni strani so navedli podrobna priporočila, ki vsebujejo tudi vse temeljne epidemiološke ukrepe, kot so dezinfekcija prostorov ter higiena zaposlenih, udeležencev in obiskovalcev.