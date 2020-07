RTV Slovenija bi z izločitvijo oddajnikov in zvez izgubila skoraj 9 milijonov evrov

Izločitev oddajnikov in zvez bi finance javne radiotelevizije udarila bolj kot prerazporeditev sredstev iz RTV-prispevka

Kolesarji, ki so prišli pred stavbo nacionalne medijske hiše, so z aplavzom, vzkliki in žvižganjem podprli novinarje in ustvarjalce TV programa

© Janez Zalaznik

»Poslovni izid oddajnikov in zvez je bil po vaših podatkih iz leta 2019 minus 400 evrov,« je 15. julija na nujni seji parlamentarnega odbora za kulturo dejal Boris Tomašič, direktor podjetja Nova hiša, ki izdaja spletni medij Nova24TV.si.

Če bi enoto oddajniki in zveze izločili iz radiotelevizije Slovenija (RTVS) in njihovo dejavnost prenesli na novo podjetje, kot predvideva predlog novele zakona o radioteleviziji Slovenija, bi RTVS prihranila 400 evrov, je zatrdil Tomašič. Kasneje je priznal, da se je zmotil in da je poslovni rezultat v resnici izguba v višini 400 tisoč evrov.

Vendar Tomašič ni upošteval, da izguba, ki jo je navajal, ne vključuje prihodkov od storitev, ki jih oddajniki in zveze izvajajo za RTVS. Ti se beležijo kot notranji prihodki. Z upoštevanjem vseh prihodkov in odhodkov, tudi notranjih, je enota lani ustvarila nekaj več kot sedem milijonov evrov dobička, je razvidno iz letnega poročila RTVS.

Če bi oddajnike in zveze izločili iz zavoda in namesto tega ustanovili gospodarsko družbo, kot predvideva predlog zakona, bi morala RTVS za oddajanje programa plačevati novoustanovljenemu podjetju. Po izračunu generalnega direktorja RTVS Igorja Kadunca, bi to za RTVS predstavljalo 8,8 milijona evrov dodatnih stroškov.

