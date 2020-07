Odpoved dali trije vodilni uredniki in 70 novinarjev

Pritisk Orbanovega režima na medije ima na Madžarskem že katastrofalne posledice

Portalu je uspelo do nedavnega ohranjati neodvisnost, čeprav so lastniki blizu Orbanove stranke Fidesz. To pa naj ne bi bilo všeč madžarskemu premierju, ki si je v zadnjih letih omogočil nadzor nad večino medijev v državi.

© WikiCommons

Po odstavitvi odgovornega urednika največjega madžarskega novičarskega spletnega portala Index Szabolcsa Dulla so danes trije vodilni uredniki in še 70 novinarjev dali odpoved. Odločitev so utemeljili s tem, da niso več izpolnjeni pogoji za neodvisno delovanje portala. V ozadju je pritisk Orbanove stranke Fidesz, ki si želi podrediti vse madžarske medije, še posebej tiste, ki so kritični do madžarske vlade. Orbana ima glede medijske zakonodaje za zgled tudi slovenski premier Janez Janša, kljub temu, da so skrb nad medijskim dogajanjem v Slovenija izrazili tudi Evropska komisija in mednarodna novinarska združenja.

Odpoved delovnega razmerja pri Indexu so podali uredniki Attila Toth-Szenesi, Veronika Munk in Janos Haasz. Njihovi potezi pa je nato sledilo še 70 novinarjev, piše na spletni strani portala v angleškem jeziku.

Za odpoved so se odločili, ker je predsednik fundacije MFA, ki ima v lasti Index, Laszlo Bodolai sredi tedna odpustil odgovornega urednika Dulla. Od Bodolaija so zahtevali, da Dulla ponovno imenuje na ta položaj, da bi zagotovili neodvisnost in prihodnost portala. A tega ni storil.

Uredniški kolegij je ob odstopu pojasnil, da morata biti za neodvisno delovanje portala izpolnjena dva pogoja. Ne sme biti zunanjega vpliva na vsebino, ki jo objavljajo, ali na sestavo zaposlenih. Odstavitev odgovornega urednika pomeni kršitev drugega pogoja, so dodali uredniki. "Njegova odstavitev je jasno vpletanje v sestavo zaposlenih in nanjo ne moremo gledati drugače kot na očiten poskus pritiska na Index.hu," so poudarili. Dodali so, da pogoji za neodvisno delovanje niso več izpolnjeni, zaradi česar dajejo odpoved.

"Index je pod takšnim zunanjim pritiskom, da bi se lahko zgodil konec našega uredništva, kot ga poznamo. Zaskrbljeni smo, da bomo s predlagano organizacijsko prenovo izgubili vrednote, zaradi katerih je Index.hu postal največji in najbolj bran portal na Madžarskem."



Szabolcs Dull, odstavljeni odgovorni urednik portala Index.hu

Dulla so odpustili sredi tedna po pritisku lastnikov iz krogov vladajoče stranke Fidesz. Pri fundaciji MFA so odločitev utemeljili, da je Dull s svojim ravnanjem oslabil položaj portala na trgu. Bodolai je v pismu zaposlenim zapisal, da neodvisnost portala Index ne bo ogrožena niti v prihodnje.

Portalu je uspelo do nedavnega ohranjati neodvisnost, čeprav so lastniki blizu Fideszu. To pa naj ne bi bilo všeč madžarskemu premierju Viktorju Orbanu, ki si je v zadnjih letih omogočil nadzor nad večino medijev v državi.

Že pred tremi leti je prišel portal posredno pod lastništvo podjetnikov, ki so blizu vladajoči stranki. Med lastniki in uredništvom je bila sicer fundacija, ki je sprva zagotavljala neodvisnost medija. Pred nekaj meseci pa si je podjetnik Miklos Vaszily, ki je blizu vladi, pridobil 50 odstotkov medijskega koncerna Indamedia, od katerega je Index gospodarsko odvisen zaradi oglasov.

